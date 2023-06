Escándalo en el referato chileno: acusan a un ex árbitro de favorecer a una jueza con la que tendría un relación

Julio Bascuñán, dice la acusación, habría ejercido su influencia para coincidir en los viajes con Leslie Vásquez.

El arbitraje en Chile no pasa por un buen momento, se sabe. Pero los árbitros no están cooperando mucho fuera de la cancha.

El asunto que empaña al arbitraje chileno por estos días tiene ribetes de escándalo.

Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza arriesgan un castigo de hasta tres años por atentar contra el Código de Ética y el Fair Play, de acuerdo a una denuncia hecha en su contra en el Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP.

Ambas juezas asistentes habían hecho una denuncia anónima en contra del ex árbitro Julio Bascuñán, a quien le adjudicaron un vínculo amoroso con otra jueza, Leslie Vásquez. De ahí se desprendía que, considerando su influencia en la Comisión de Árbitros, Bascuñán apuntalaba las designaciones de Vásquez ante la comisión para coincidir con ella en los viajes. También la acusaban de favorecerla en capacitaciones entre 2022 y 2023.

Tras una investigación, la ANFP no encontró indicios de favoritismo en favor de Leslie Vásquez y terminó por desestimar la denuncia.

Pero el asunto no termina ahí. Al no tener una respuesta positiva, Toloza y Nahuelcoy optaron por difundir la acusación a través de un correo electrónico que fue enviado a otros árbitros, asistentes, profesores y alumnos del Instituto Nacional del Fútbol (Inaf) y hasta ex funcionarios de la ANFP. En total, poco más de 400 personas.

Leslie Vásquez, junto a Loreto Toloza, son las designadas para dirigir en el próximo Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelandia.

El señor de la noche

En la misiva se reiteraban los términos de la acusación inicial y se agregaron calificativos en contra de Bascuñán, al que bautizaron como “Señor de la noche”, por su alegre comportamiento en los viajes.

Al día siguiente de que se difundió el correo, Roberto Tobar, el jefe de los árbitros chilenos, se reunió con Miguel Ángel Valdés, oficial de cumplimiento de la ANFP, y quien se encargó de investigar los hechos denunciados.

El ex árbitro le contó a Valdés que Loreto Toloza lo había llamado para contarle que iban a hacer pública la denuncia a través del mentado mail, pero que le quedara claro que no había nada en su contra.

Cuando el asunto explotó, la ANFP delegó a un abogado que interpusiera una denuncia en contra de ambas juezas asistentes.

El problema es que Loreto Toloza y Leslie Vásquez son las árbitros chilenas designadas para dirigir en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelandia. Eso, cuentan, sería el origen de la denuncia.

Cindy Nahuelcoy y Loreto Toloza son las denunciantes.

