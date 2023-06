Fijaron fecha para el juicio oral en la causa por corrupción de menores en la pensión de Independiente: a qué penas se exponen los acusados

Ingreso a la pensión de Independiente

Este jueves cuando se abra la tablet de Natacha Jaitt, todos los involucrados en la causa por abuso de menores de chicos de las Inferiores de Independiente estarán pendientes de ver qué ocurre. Porque si bien el proceso de instrucción ya terminó y se acaba de fijar fecha de juicio para cuatro de los seis imputados, si existiera nueva prueba en el dispositivo electrónico podría ampliarse la acusación y eventualmente hasta involucrar a nuevas personas. Cabe recordar que si bien Natacha Jaitt en el programa televisivo de Mirtha Legrand hizo acusaciones genéricas sobre determinadas personas, en sede judicial se desdijo de varias y apuntó sobre todo a dos que después la fiscalía a cargo de la investigación descartó porque ninguna de las víctimas del caso los nombró. Se verá entonces si en la tablet aparecen cosas relacionadas a estas dos personas o si hay material que prefirió callar en Tribunales y ahora quedará expuesto, o si no hay nada. Aunque en medio de esa expectativa también hay una variante intermedia: que este jueves sólo se baje toda la información recolectada a un pendrive para ser analizada y no haya anuncios rimbombantes. Cabe aclarar que Natacha Jaitt llevó esa famosa tablet al polo judicial de Avellaneda cuando debió declarar como testigo en la causa y mostró algunas fotos y textos aunque se entendió en su momento que no había otra prueba para sumar imputados al proceso.

Lo cierto es que el Tribunal Oral 3 de Lomas de Zamora fijó para el 26 de septiembre a las 8.30 el inicio del debate oral y público por promoción a la prostitución agravada por tratarse de menores y corrupción de menores. El primero de los delitos tiene pena mínima de diez años de prisión. Quienes llegarán a esa instancia son los acusados Martín Bustos, ex árbitro de fútbol, Alejandro Dal Cin (dueño de emprendimientos futbolísticos), Juan Díaz Vallone (empresario) y Silvio Fleytas (empleado de comercio). En cambio los otros dos procesados, el relacionista público Leonardo Cohen Arazi y el representante de jugadores Alberto Ponte, no se sentarán en el banquillo de los acusados porque sus presuntos delitos se cometieron en Capital Federal y la Justicia provincial decidió que por un tema jurisdiccional debían ser juzgados en CABA. El juez porteño rechazó la competencia y la definición sobre estos dos casos está en la Corte Suprema de Justicia.

Martín Bustos, ex árbitro de fútbol

Toda esta maraña judicial se dio a partir de controvertidos fallos de la Justicia bonaerense. El primero y más polémico fue cuando la Sala Uno de la Cámara de Lomas de Zamora bajó la calificación de abuso sexual agravado y dejó sólo en pie el de corrupción de menores, cuya pena mínima es de tres años, es decir excarcelable, por lo que todos los involucrados recuperaron su libertad en 2019 (el caso se inició en marzo de 2018). Y cuando se elevó la causa a juicio en 2021 con el delito de prostitución agravada se decidió, aunque el mínimo es de diez años, que siguieran en libertad hasta el debate oral.

El otro fallo que llamó la atención fue cuando el Tribunal Oral 3 sorteado para hacer el juicio decidió que no existía una red de corrupción o trata y decidieron desmembrar toda la causa mandando a cada uno de los acusados a la Justicia de los distritos donde se cometieron los presuntos delitos. ¿Cómo arribaron a esa conclusión? Entendiendo que no había conexión entre los imputados y que, si bien las víctimas eran las mismas, no se pudo probar que los acusados montaran una organización para corromperlos. Pero después la Cámara, si bien mantuvo este criterio, decidió que para quienes habrían cometido los delitos en Provincia igual se hiciera todo en Lomas por economía procesal, es decir que todos los testigos tengan que ir a un solo lugar y no desfilar por cuatro juicios distintos. Y bajo esta premisa se fijó ahora la fecha de septiembre para el debate.

Así la trama de abusos llegará a los estrados a más de cinco años y medio de iniciado todo. Fue el 12 de marzo de 2018 cuando la sociedad argentina asistió azorada a una noticia impactante: una serie de abusos sexuales que se estaba cometiendo en el mundo de las Inferiores de los clubes de fútbol, con núcleo en varios jugadores de Independiente. Ese aberrante delito salió a la luz porque uno de los chicos, de apenas 14 años, se quebró ante el jefe del departamento de psicólogos del club, Ariel Ruiz, y le contó lo que estaba sucediendo: que él y varios compañeros más de distintas divisiones habían tenido relaciones sexuales con mayores a cambio de pagos de dinero en efectivo y artículos deportivos. El club inmediatamente reaccionó llevando el caso a la Justicia y abriendo las puertas de la institución para que la fiscal Soledad Garibaldi fuera a fondo con la investigación. Y la funcionaria determinó tiempo después que eran al menos 15 los chicos afectados y seis los participantes del abuso sexual agravado, explotación sexual, promoción de la prostitución y corrupción de menores, con penas de hasta 15 años de prisión. Ahora la noticia de la apertura de la tablet de Natacha Jaitt viene a poner otra vez sobre el tapete un tema que eriza la piel y que se verá si abre otra instancia más en una causa que revolucionó al país y que merece tener Justicia.

