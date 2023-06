El irónico posteo del hermano de Garnacho contra el Barcelona para defender a Messi

Alejandro Garnacho está feliz por su nueva presencia en la Selección Mayor (@garnacho7)

Alejandro Garnacho se reencontró con la selección argentina luego de la lesión que lo complicó en la convocatoria anterior y de la negativa del Manchester United ante la citación para el Mundial Sub 20. Al joven de 18 años se lo notó sonriente en los entrenamientos de cara a los dos partidos amistosos que se disputarán en Asia por la fecha FIFA.

Si bien Garnacho está haciendo su nombre en el fútbol internacional, gracias a su explosión, velocidad y pegada, demuestra su idolatría por Lionel Messi y otra vez no perdió el tiempo a la hora de inmortalizar un momento con el mejor jugador del mundo.

En una de las fotos que llegaron de Beijing, se ve a un grupo de jugadores de pie con Nicolás Otamendi, Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Exequiel Palacios y Facundo Medina. Messi aparece arrodillado y a su lado está sentado Garnacho.

El posteo de Roberto Garnacho (@garnakjcc)

Con esa postal, Roberto Garnacho, hermano del extremo del United, hizo un irónico posteo en su cuenta de Twitter que fue viral: “De ninguna manera mi hermano está más cerca de Messi de lo que ha estado el pobre Barcelona”. El dardo surgió a raíz de las tibias gestiones para que Leo pudiese retornar al club azulgrana, pero que quedaron en la nada ante la dilación de una oferta formal de parte del equipo culé, lo que derivó en la aceptación del ofrecimiento del Inter Miami. Messi también descartó la oferta multimillonaria del Al Hilal de Arabia Saudita.

Ya en otro momento el hermano de Garnacho fue picante en sus redes sociales, por caso, en la publicación que hizo en marzo pasado, cuando Messi fue silbado por parte de los hinchas del París Saint-Germain (PSG) en el Parque de los Príncipes luego de su eliminación en la Champions League a manos del Bayern Múnich. “Jamás olvidarán el 18/12/22″, escribió en referencia a la histórica final que la Argentina le ganó a Francia en el Mundial de Qatar.

Alejandro Garnacho volvió a ser convocado por el entrenador Lionel Scaloni, quien ya lo había citado en una de las dobles fechas de Eliminatorias el año pasado. Aún no debutó en la selección mayor y se espera que dicha presentación pueda concretarse en esta serie de partidos por Asia.

Los hermanos Garnacho (@rrobber7)

La Argentina jugará este jueves ante Australia en Beijing, desde las 9 (hora de la Argentina). Luego, el lunes, se medirá con Indonesia en Yakarta. Hay una enorme expectativa en esas latitudes y se esperan llenos totales en los estadios para ver a la selección campeona del mundo y al mejor jugador del planeta, que este martes puso en duda que llegue al próximo Mundial.

Garnacho también era una fija para la Selección Sub 20, una vez que se confirmó que el Mundial se iba a realizar en la Argentina, ya que en el Sudamericano el elenco no logró la clasificación al torneo ecuménico. Pero Alejandro no pudo estar en la convocatoria de Javier Mascherano porque el Manchester United no lo cedió ante la reciente recuperación de un esguince del ligamento talofibular del tobillo derecho, en un empate 0-0 entre su equipo y el Southampton del pasado 12 de marzo, por la Premier League, y la inminencia de la final de la FA Cup que terminó perdiendo ante el Manchester City.

Por su estilo de juego desequilibrante, Garnacho es una de las mayores apariciones del fútbol argentino. Nacido en España e hijo de una argentina, el joven eligió jugar para la Albiceleste pese al interés de España y luego de algunas presencias a nivel juvenil espera poder estrenarse con la mayor.

