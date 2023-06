Xavi Hernández habló de la elección de Lionel Messi de fichar por el Inter Miami: “Noté un cambio en los últimos días”

Messi se unirá al Inter Miami (Reuters)

Después del anuncio oficial de Lionel Messi acerca de la decisión que tomó con respecto a su futuro, y el comunicado del FC Barcelona en su página web, fue el propio entrenador azulgrana el que se pronunció sobre la elección que tomó su amigo y ex compañero de continuar su carrera en el fútbol estadounidense.

Xavi Hernández mantiene una excelente relación de amistad con La Pulga y, tanto el técnico como el jugador, reconocieron que estuvieron constantemente en contacto durante los últimos meses, en los que uno de los temas que tocaban frecuentemente era su posible arribo al FC Barcelona.

“Le noté un cambio en los últimos días, semanas. Quizás no lo veía tan claro”, explicó el entrenador de 43 años en una entrevista con Gerard Romero a través de su canal de Twitch Jijantes.

Tras escuchar las razones que dio en la entrevista con los medios Mundo Deportivo y Sport, Xavi afirmó: “Hay que respetarlo y muchas veces nos falta empatía. Ser Messi no tiene que ser fácil. El foco que tiene, nunca tiene tranquilidad, siempre tiene que ser un 10 en todo. Tiene que ser el mejor en todo…”

“Él lo explica con naturalidad, lo ha pasado mal y ya no tiene ganas de estar ahí, bajo este foco. Lo ha explicado él muy bien. Quiere bajar el nivel de presión y de tensión. Quiere una vida más tranquila y familiar”, entendió el técnico catalán tras escuchar las declaraciones de Messi.

A su vez, el entrenador azulgrana también reconoció que ambos tenían mucha ilusión de volver a reencontrarse compitiendo en el Barcelona: “La ilusión se genera porque hablamos los dos. Hemos hablado mucho. Nos hacía ilusión a todas las partes. Primero a él, luego a mí y después al club pero las circunstancias no se han dado. Muchas veces vos querés una cosa, pero el alrededor no te ayuda”.

Xavi y Messi mantienen una relación de amistad tras compartir años dentro del campo (AFP)

“No develaré muchas de las conversaciones privadas que tuve con Leo. Lo último que quiero es engañar al culé. Dependía mucho de lo que quisiera Leo. Es una decisión personal y las circunstancias no ayudaron. Hay que respetarlo. Yo estaba convencido de que iríamos bien con Leo aquí”, sentenció Xavi Hernández.

Estas declaraciones van en concordancia con las que dio Lionel Messi tras anunciar su decisión. En ellas afirmó que, mientras que con Laporta había hablado muy poco sobre el tema, con Xavi sí tuvo mucha comunicación: “Desde que llegó al club mucho más, y muy seguida. También hablamos de la posibilidad de que yo volviese. Estábamos muy ilusionados, porque cuando salía algo comentábamos si realmente quería que volviese, si era bueno para el equipo y para él, y nos manteníamos en comunicación”.

Al ser preguntado sobre si cree que desde la dirigencia del cuadro culé se hizo el esfuerzo suficiente, no quiso ser categórico con la respuesta: “Bueno, no sé. Es un tema de ellos. La verdad, sinceramente, no sé si ha hecho todo lo posible o no. Yo sabía lo que hablaba con Xavi, sobre todo... Ahora habían, por lo que se dice, logrado el permiso de la Liga para poder hacerlo. Pero ya te digo, no era sólo eso. Faltaban muchas cosas. El club, hoy por hoy, no estaba en condiciones de afirmarme al 100% de que podía volver. Y es entendible, por la situación que está pasando el club, Y así lo viví”. Y agregó: “Seguramente haya gente que no quiere que vuelva, como también en su momento no quería que me quedara cuando me tuve que ir. Como mucha gente que sé que quiere que vuelva y así lo manifestaron y lo hicieron público. Pero seguramente haya gente de la junta que no quiere que vuelva, que crea que no sea bueno para el club mi regreso”.

