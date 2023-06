La frase de la bielorrusa Sabalenka luego que la ucraniana Svitolina le negara el saludo en Roland Garros: “No estoy a favor de la guerra”

La invasión de las tropas rusas a Ucrania generó un impacto mundial. A más de un año del comienzo de la guerra, el deporte también se vio influenciado por el conflicto bélico que se mantiene por estos días. Decenas de atletas ucranianos que dejaron sus disciplinas con la intención de sumarse al ejército de su país perdieron la vida y la situación recrudeció con la participación de los deportistas rusos con bandera neutral según lo que determinaron las federaciones internacionales.

En las últimas horas, la que se pronunció fue una de las mejores raquetas del circuito de la WTA en la actualidad. La bielorrusa Aryna Sabalenka habló en conferencia de prensa tras la victoria frente a la ucraniana Elina Svitolina: “No apoyo la guerra. No quiero que mi país esté involucrado en ningún conflicto. No quiero que se conecte el deporte y la política porque soy tenista y quiero ser simplemente tenista”, aclaró la número 2 del ranking mundial.

Esta frase se produjo luego que, en el final del partido por los cuartos de final del cuadro femenino que terminó con triunfo por 6-4 y 6-4 para Sabalenka, Svitolina caminó hasta la mitad de la cancha Philippe Chatrier y en lugar de saludar a su rival, lo evitó y fue directo a darle la mano al juez de silla.

¿Qué dijo la tenista bielorrusa tras la decisión de la oriunda de Ucrania de no saludarla? “Simplemente fue un instinto, como siempre hago al final de mis partidos. Tampoco creo que Elina se mereciera todos esos abucheos al final del partido, quiero decir, le tengo un gran respeto por todo lo que está haciendo desde que dio a luz. Es una historia impresionante y estoy sorprendida por todo lo que está haciendo. Tiene todos mis respetos”, declaró una de las semifinalistas en el segundo Grand Slam de la temporada.

La celebración de Sabalenka tras la victoria (Susan Mullane-USA Today Sports)

Acto seguido, Sabalenka explicó cuál es su relación con el presidente de Bielorrusia Aleksandr Lukashenko. “Jugamos muchas Copa Federación en el pasado y él estuvo en nuestros partidos tomándose fotos con nosotras durante los partidos. En ese momento no estaba pasando nada malo entre Bielorrusia y Ucrania o entre Rusia y Ucrania”, expresó en primera instancia.

Y luego, agregó: “Ya lo dije muchas veces, no estoy apoyando la guerra, no quiero ver a mi país envuelto en ningún conflicto. Lo dije muchas veces, sabéis perfectamente mi posición, conocéis mis respuestas, no apoyo la guerra. Lo que no quiero es que el deporte se involucre en la política, solamente soy una tenista de 25 años, si quisiera ser política no estaría aquí. No quiero involucrarme con la política, solo quiero ser tenista”.

Por su parte, Svitolina reaccionó con una declaración en la que apuntó de mala forma contra su rival. “Hizo algo vergonzoso y deshonesto de su parte y aquí no puede haber ningún respeto. Es muy fuerte la palabra odio, pero puede que llegue al punto en que la odie. Es gusto por la mezquindad y la estupidez”, dijo sobre Sabalenka.

Con esta victoria, la jugadora de 25 años se posiciona como una de las candidatas a repetir lo que logró a principios de temporada en Australian Open, cuando se coronó ganadora del primer Grand Slam del 2023 tras superar en la definición a Elena Rybakina, de Kazajistán, por 3-6, 6-3 y 6-4. La bielorrusa viene de ganar el Masters de Roma (venció a la polaca Iga Świątek en tres sets) y suma 13 títulos en su carrera como singlista.

La secuencia del no saludo de Svitolina a Sabalenka

