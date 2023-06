El gesto antideportivo de Holger Rune contra Francisco Cerúndolo que el juez ignoró: “Me voy a asegurar que te multen por este error”

El partido entre Holger Rune y Francisco Cerúndolo por los octavos de final de Roland Garros tuvo un momento que generó un acalorado debate en las redes sociales por el accionar del tenista oriundo de Dinamarca. Corría el cuarto game del tercer set cuando el argentino, con el servicio a su favor, golpeó un drive profundo al que el danés pareció llegar con lo justo. La acción siguió y el número 23 del mundo definió el punto a su favor con un golpe en la red.

Extrañamente, el juego se detuvo y el umpire Kader Nouni, de Francia, le dio el punto a la raqueta danesa porque Cerúndolo habló antes que finalice la jugada. En la repetición de la transmisión de ESPN se pudo ver como, tras la derecha del tenista argentino, la pelota picó en dos ocasiones. Por ende, el punto tuvo que haber sido en favor de Francisco, pero el juez de silla no vio ese doble pique.

Más allá de eso, Rune siguió con el partido y nunca le notificó al umpire que el esférico había picado en dos ocasiones en un claro gesto antidepotivo. La decisión del umpire generó un fuerte reclamo por parte del argentino, que miró al árbitro e hizo un gesto con sus dedos con un “2″, marcándole lo que había sucedido sobre el polvo de ladrillo parisino.

Tras acercarse al encuentro con el umpire, y luego de un acalorado debate, Cerúndolo señaló al juez francés y le dijo: “Después lo vas a ver por televisión y me voy a asegurar que te multen por este error”.

Luego de esa polémica, el tenista sudamericano de 24 años perdió el game con su saque y quedó 1-3 en contra. El resto del parcial fue parejo, con buenos pasajes de tenis por lado, pero finalmente el danés prevaleció y ganó la manga por 6-4 para ponerse al frente 2-1 en el partido que clasificará a uno de los dos jugadores a los cuartos de final del segundo Grand Slam de la temporada en el circuito ATP.

El momento preciso donde la pelota pica por segunda vez

Es válido recordar que, en 2022, Cerúndolo tuvo un gesto totalmente diferente en un duelo contra Andy Murray. Por la primera ronda del US Open, la raqueta celeste y blanca estaba 0-15 (4-5 en el primer set) y devolvió una pelota corta de Murray luego un doble pique, el umpire no se dio cuenta y cantó “15-15″, pero Murray reclamó y las repeticiones en las pantallas gigantes expusieron al argentino.

Durante la situación, y mientras la jugada generó abucheos del público, el árbitro le preguntó a Francisco, quien devolvió el punto ganado. Eso cambió de forma drástica el ánimo del público, que lo ovacionó y Murray asintió con la cabeza y le agradeció con el pulgar derecho hacia arriba.

Una vez que terminó el encuentro, que terminó en favor del británico por 7-5, 6-3 y 6-3, se saludaron en la red y Murray otra vez reconoció el gesto de juego limpio del argentino. “Me felicitó porque vengo haciendo un gran año y me dijo que no me pusiera mal, que él había hecho un gran partido, y me agradeció por haberle dado el punto en el 5-4 del primer set. Me dijo que en el tour muy pocos jugadores lo hubieran hecho, le sorprendió muchísimo porque no me conocía y le impactó”, contó Cerúndolo.

* El gran gesto de Cerúndolo contra Murray en el US Open 2022

