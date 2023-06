El mensaje de Jorge Brito tras la muerte de un socio de River Plate durante el partido contra Defensa y Justicia

La muerte de Pablo Marcelo Serrano, el socio de River Plate que saltó al vacío desde la tribuna Sívori alta, generó conmoción entre los fanáticos y el club de Núñez. El hecho, que se produjo cuando promediaba el partido entre el equipo local y Defensa y Justicia, válido por la fecha 19 del torneo de la Liga Profesional, provocó la suspensión del encuentro por parte del árbitro Fernando Rapallini.

Después que la institución en conjunto con el Comité de Seguridad en el Fútbol emitió un comunicado sobre lo sucedido en las entrañas del estadio Monumental, el presidente Jorge Brito aprovechó sus redes sociales para dejar un mensaje. “Lamento profundamente el fallecimiento de Pablo Marcelo Serrano, hincha y socio de nuestra Institución”, escribió.

“Acompaño a sus familiares y seres queridos en este momento de tanto dolor. Y pido, por favor, que respetemos a su familia”, agregó el titular de River.

A poco tiempo de lo sucedido con el hincha que murió en pleno partido, el reporte oficial brindó varios datos sobre el hecho que provocó el parate del encuentro que iba iguala sin goles entre el líder del campeonato y el conjunto de Florencio Varela. “Un simpatizante saltó al vacío desde la tribuna Sívori Alta y falleció en el acto”, citó el comienzo del comunicado de River.

El mensaje de Jorge Brito tras la muerte de un socio de River Plate

“La tribuna Sívori Alta, donde la persona fallecida tenía su abono, se encontraba al 90% de su capacidad. Al momento de la caída no hubo intervención de terceros. Se constató, además, que no existió ninguna situación de violencia en la tribuna ni alrededor de él. A los 30 minutos, el Estadio se encontraba completamente evacuado”, agregó el informe oficial.

Es importante destacar que, una vez que sucedió el hecho en una de las tribunas, fueron los propios simpatizantes que se encontraban en el sector los que comenzaron a pedir que se detuviera el partido para que la persona que había caído de la Sívori Alta sea atendida inmediatamente por el personal médico. Los primeros en llegar al lugar fueron agentes de la seguridad privada y luego se hizo presente en el lugar personal del SAME y de la Policía de la Ciudad.

“Fuimos convocados desde el estadio. Ustedes saben que la parte interna está cubierta por emergencias privadas, SAME cubre la vereda del estadio. No obstante, teniendo en cuenta la información con la que contábamos, se le indicó tanto a la unidad de triage como de ambulancias del Pirovano que entren al estadio. Se corrobora el fallecimiento de un hombre. Traumatismo muy grave de cráneo, murió en el acto. Es una caída de más de 15 metros de altura”, declaró el titular del SAME, Alberto Crescenti, al canal de noticias TN.

El hincha de River murió tras caer al vacío desde el sector Sívori alta

