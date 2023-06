Maratea habló sobre la acusación de la IGJ contra el fideicomiso de Independiente: “Nos presentamos de buena voluntad”

El influencer sostuvo que no hay irregularidades en la colecta que busca ayudar al club

Este miércoles la Inspección General de Justicia (IGJ) declaró “ineficaz e irregular” la inscripción del fideicomiso de Santiago Maratea, que tiene como objetivo recaudar fondos para ayudar a Independiente de Avellaneda, y anunció que reclamaría ante la Justicia la designación de un interventor controlador. Sin embargo, tiempo después el influencer explicó lo sucedido y aclaró que se trató de un simple retraso en la entrega de documentos que ya fue resuelta.

El organismo había cuestionado la decisión de Independiente de inscribir el fideicomiso en la provincia de Neuquén y no en la Ciudad de Buenos Aires, según informó la agencia Télam que tuvo acceso al dictamen: “La inscripción intentada en la relacionada y ajena sede provincial no cumple con ninguno de los recaudos legales, ni tampoco, con la finalidad perseguida por el Código Civil y Comercial de la Nación para el supuesto del Contrato de Fideicomiso”.

En su cuenta de Instagram, Maratea explicó lo ocurrido y apuntó contra los quienes publican noticias falsas: “Están diciendo que el fideicomiso es turbio y que seguramente Santi Maratea es narco y lava plata. No leen lo que la IGJ mandó. Les digo porque quedan como unos boludos ustedes. Ni siquiera lean lo que están hablando”. En este sentido, agregó: “Nosotros les mostramos el fideicomiso a la IGJ aunque yo no vivo en Capital, Pepe (Santoro) no vive en Capital, Diego, el hincha que es parte del fideicomiso, no vive en Capital. El fideicomiso se hizo en Neuquén e Independiente no queda en Capital y el América, que es el primer acreedor, es de México. No hay nada que al fideicomiso lo una a Capital, por lo tanto no deberíamos inscribir el fideicomiso ante la IGJ. Si embargo nos presentamos de buena voluntad”.

En una serie de videos de Instagram, el influencer fue categórico: “Cuando nos presentamos, lo que nos dijeron fue, ‘Como Santi vive en Capital ¿por qué no inscribió el fideicomiso en IGJ?’. Nuestra respuesta fue. ‘Santi no vive en Capital’. Corta. Nos dijeron, ‘El año pasado Santi inscribió la fundación en la IGJ’. Nuestra respuesta fue, ‘Sí, porque el año pasado yo vivía en Capital, pero ahora me mudé a Provincia’. Fin”.

En este punto, fue claro al indicar que si bien no tenían ninguna obligación, decidieron presentar toda la documentación necesaria ante le organismo para evitar mayores inconvenientes y buscar darle mayor transparencia a la iniciativa que busca ayudar económicamente a Independiente, club sumergido en una profunda crisis. La IGJ les dio entonces tiempo hasta el 29 de mayo para entregar todos los papeles y allí surgió el inconveniente: “No lo presentamos porque nos retrasamos, eso es verdad, nos retrasamos redactando la adenda que va con el fideicomiso en la inscripción y lo presentamos hoy, 31. Esos dos días de demora son ‘la irregularidad’ que ya está subsanada porque ya está presentado. A la una de la tarde nos llegó el mail de la irregularidad y 1.15 llegó el mail de que ya está presentado”.

La colecta ya ha superado los 815 millones de pesos (cerca de USD 3,5 millones al valor oficial) y se espera que en los próximos días alcance los 900 millones. Si los simpatizantes que aportan consiguen alcanzar poco más de 1300 millones de pesos, se pagará la deuda al América que hoy en día mantiene a las arcas rojas en vilo.

