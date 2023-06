El video que la FIFA le dedicó a Javier Mascherano por sus “desamores” en la selección argentina

La FIFA le dedicó un video a Mascherano por encuentros y desamores con Argentina

El Sub 20 de Argentina perdió en los octavos de final del Mundial contra Nigeria y de esta forma Javier Mascherano sumó otra frustración con la Albiceleste. El ex mediocampista de las mil batallas con la insignia nacional, que protagonizó los sinsabores en las finales de Brasil 2014 y las Copas Américas de 2004, 2007, 2015 y 2016, lamentó otro traspié luego de la frustración que significó quedar eliminado en el Sudamericano. La FIFA publicó un video que se viralizó donde repasan sus encuentros y desamores con su país.

En el repaso de imágenes se distinguen la final contra Alemania en Brasil 2014, un abrazo doloroso con Diego Maradona tras la eliminación con los alemanes en los cuartos de final de la Copa del Mundo disputada en Sudáfrica (4-0 en contra) y la de la eliminación en octavos de Rusia 2018 que significó su retiro (lamento junto al Patón Guzmán y Gonzalo Higuaín).

Pero también hubo momentos gloriosos propios como la salvada providencial frente a Arjen Robben en las semifinales del Mundial 2014 ante Países Bajos, cuando también le advirtió a Chiquito Romero que se convertiría en héroe de la tanda de penales que clasificó a la final al equipo de Alejandro Sabella.

Después de la eliminación, Masche dialogó con la prensa sobre su futuro como DT del seleccionado: “Con Chiqui Tapia tengo una gran relación. Voy a continuar hasta el día que él quiera. Él va a tener mi renuncia en su escritorio todos los días, porque voy a seguir hasta el momento que ellos crean que sirvo para esto. Hay que pensar mucho en lo que pasó en el Sudamericano y en el Mundial. La tristeza es muy grande, pero hay formas de quedar eliminados”.

La declaración que bien pudo haber reflejado una parte de su carrera con Argentina fue: “Muchas veces en el fútbol no tenés lo que merecés. Habrá otros momentos que obtendrán cosas que no se merezcan. Tienen que estar orgullosos y tranquilos. Es algo que podía pasar, pero la vida sigue. El rival tenía las mismas ganas de clasificar que nosotros. Acá no se trata de merecimientos”.

