Alerta Boca: otro jugador vital del ciclo Almirón se desgarró y estiró la lista en la enfermería

Se confirmó el desgarro de Martín Payero, quien estará al margen de las canchas por tres semanas (REUTERS/Emiliano Lasalvia)

Boca Juniors atraviesa un gran momento futbolístico que solo se vio empañado por los casos de futbolistas lesionados o con molestias físicas que se suman casi a diario. A la situación de Pol Fernández de ayer, este martes se confirmó el desgarro de Martín Payero, otro jugador clave en el ciclo de Jorge Almirón.

Te puede interesar: La palabra de Almirón tras el triunfo de Boca ante Tigre: la disputa Merentiel-Benedetto, gran elogio a Medina y la vuelta de Rojo

“Lesión muscular grado 2 en el aductor izquierdo”, indicó el parte médico que el club dio a conocer esta tarde y que lo marginará de las canchas al menos por tres semanas. De esta manera, el ex Banfield no solo se perderá el duelo ante Arsenal por la Liga Profesional de este jueves, sino el trascendental encuentro del próximo martes ante Colo Colo en la Bombonera, vital para ir en búsqueda de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El parte médico de Martín Payero

Si bien el encuentro de pasado mañana en Viaducto tiene su importancia para seguir sumando puntos, Boca está lejos del líder River, a 14 puntos a falta de 9 fechas, pero cerca de las zonas de clasificación para las copas, por lo cual sin dudas que la prioridad ahora es clasificarse para los octavos de final de la Libertadores. Dentro de ese panorama el encuentro del próximo martes de local ante el campeón chileno es fundamental, ya que de ganar se estaría casi asegurando el primer lugar en el Grupo F de la Copa Libertadores.

Te puede interesar: El dudoso penal en contra, la distracción en el gol de Pereira y la “final” contra Colo Colo: 5 frases de Almirón tras la caída de Boca

Por eso el cuerpo técnico observa a aquellos jugadores que no están bien en lo físico con la mirada en el martes próximo y no en el jueves en Sarandí ante Arsenal. En la lista de futbolistas averiados además de Payero, aparece Guillermo Pol Fernández, quien tiene un edema muscular en el cuádriceps derecho, lesión que ya lleva una semana, pero que el volante no obstante le pidió al técnico jugar igual en la derrota del miércoles pasado ante Deportivo Pereira por 1 a 0, en Colombia. Descartado para el jueves, se tratará de ver si es posible que aunque sea pueda estar en el banco de suplentes ante el conjunto chileno.

Pol Fernández es el otro jugador descartado por lesión para los próximos duelos (Fotobaires)

En tanto, Alan Varela tiene un fuerte dolor en su tobillo derecho por un posible esquince, al tiempo que Marcelo Weigandt tiene una molestia en la zona de la ingle; mientras que el peruano Luis Advíncula también se retiró con un fuerte traumatismo en su pierna derecha y Cristian Medina con un fuerte golpe en su pierna izquierda. Todos están “entre algodones” y se vera mañana cómo se encuentran y la decisión que toma el entrenador.

Te puede interesar: La gran polémica de Deportivo Pereira-Boca: por qué no debió sancionarse el penal que tapó Chiquito Romero

Tema aparte es el Sebastián Villa, quien hoy faltó a los entrenamientos ya que estuvo presente en los tribunales de Lomas de Zamora por la causa que tiene por “violencia de genero” contra su ex pareja Daniela Cortes. Este martes, el futbolista volvió a declararse “inocente” en sus ultimas palabras ante la jueza Claudia Dávalos y el próximo viernes se comunicará el veredicto de la justicia. Ese día se sabrá si el futbolista es culpable o no de los cargos que se le imputan y, además, en el caso de que lo fuera, cuál será la postura que tomará Boca como institución con él.

Por eso, se verá si el técnico Almirón lo convoca para jugar un encuentro a horas de la sentencia, es de recordar que en el partido ante Argentinos Juniors el 20 de este mes, el futbolista tenía una molestia física y venía de una semana donde también tuvo que presentarse a los tribunales y sin embargo le pidió jugar al entrenador.

Marcos Rojo se recuperó de la lesión ligamentaria de rodilla y se prepara para la vuelta

En tanto Marcos Rojo practicó hoy con la Reserva y tiene preparado para su vuelta a las canchas, luego de la rotura de ligamentos cruzados y de meniscos que sufrió el pasado 12 de octubre del 2022 ante Sarmiento de Junín. El capitán de Boca volverá a sumar minutos de juego después de 261 días en el partido de Reserva que tendrá el Xeneize ante Arsenal mañana en Ezeiza, a partir de las 20.

Está previsto es que el central juegue sólo 45 minutos y arrancará de titular, su presencia hizo que dicho encuentro adquiera una gran relevancia y expectativa, por lo cual hay muchos pedidos de acreditaciones y se espera un buen marco de hinchas. A tal punto que la Primera practicará mañana por la tarde en Casa Amarilla y no en el predio de Ezeiza, donde jugará la Reserva, para luego concentrarse en un hotel del barrio de Monserrat.

Por último, aunque no está el anuncio oficial el “mundo Boca” ya habla del partido despedida de Juan Román Riquelme que sería el próximo 25 de junio por la tarde en la Bombonera, “el patio de su casa”, como siempre dijo el ídolo. El juego convocará por un lado a los futbolistas que fueron sus compañeros en Boca ante los que que compartieron con el la selección nacional. Dentro de esa lista, se especula con la presencia de Lionel Messi, amigo de Román y, por supuesto, con la de Carlos Bianchi, el entrenador con más títulos en el fútbol de Boca y “padre” futbolístico del “10″.

Seguir leyendo:

Con información de Télam.