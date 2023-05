La disputa Merentiel-Benedetto, gran elogio a Medina y la vuelta de Rojo: 9 frases de Almirón tras el triunfo de Boca

Boca Juniors se impuso por 1 a 0 ante Tigre en el encuentro correspondiente a la 18va. fecha de la Liga Profesional. El tanto del triunfo lo hizo Miguel Merentiel a los 13 minutos y luego de un grave error del arquero Gonzalo Marinelli. Con esta victoria, el Xeneize escaló al noveno puesto de la tabla y se ubica en zona de clasificación a la próxima Copa Sudamericana. En lo que respecta a la lucha por el torneo continúa muy lejos, a 13 unidades del puntero River Plate, que jugará este lunes ante Vélez Sarsfield en Liniers.

Entre los puntos altos del equipo de Jorge Almirón se ubican Miguel Merentiel, Cristian Medina, Equi Fernández y el tándem Weigandt-Advíncula, que nuevamente jugaron por el sector derecho. Sobre esto y muchos temas más se refirió el entrenador en la conferencia de prensa. “El equipo, con jugadores que hace mucho tiempo no juegan juntos, tuvo buen partido y los que entraron también. Tengo jugadores de jerarquía que se están ensamblando como equipo, lo estamos intentando”, valoró el DT. Sobre las sensaciones de haber terminado con un resultado muy corto, reconoció: “Ganamos, no nos hicieron un gol y casi no nos remataron al arco. En general fue un buen partido, el análisis es bastante positivo, y obviamente queríamos hacer más goles, pero me quedo muy conforme”.

Boca Juniors jugó un gran primer tiempo, donde la presión alta fue uno de sus puntos más altos. “Estamos trabajando para que sepan la idea, trato de aprovechar las virtudes de los jugadores. Vamos por buen camino, el equipo con todos los que les toca jugar, generan su aporte. Eso me deja satisfecho más allá de ganar que es importante para que los jugadores adquieran importancia”. Almirón se refirió a un jugador en particular, quien cada vez que es requerido responde: Cristian Medina. “Debe estar muy contento, generar eso en la gente debe ser especial como jugador, una sensación muy linda. Es un buen futbolista y cada vez que participa lo hace de manera correcta y va creciendo. El aporte al equipo es cada vez mayor, se está ganando un lugar. Lo hizo bien como volante central, sale del equipo entra diez minutos y lo hace muy bien. Se está consolidando como un profesional serio”.

Otras frases de Almirón:

El tándem derecho y los cambios vs Pereira : “Se ha generado bastante consistencia por ese lado. Tenía el análisis del partido que iban a jugar tres mano a mano y le pusimos a Payero, Benedetto y Villa. Hice el tres vs. tres y no pudimos aprovecharlo lamentablemente. Así lo imagine ante Pereira antes del apartido no se dio, nos tocó perder. Si tendría que hacerlo lo haría de vuelta, yo confío en ellos, no salió nada más”.

La vuelta de Luca Langoni y en ansiado retorno de Marcos Rojo : “Hubo muchos lesionado, ahora se están recuperando y el equipo fue tomando forma, sacando resultados. De Rojo no descubrimos nada, sabemos quién es, lo que representa y lo dicen sus compañeros, es un gran líder y muy positivo. El juegues (contra Arsenal en Sarandí) tendrá seguramente algunos minutos. Hace mucho que no juega, irá sumando de a poco. Ojalá lo tengamos lo más pronto posible para que genere esa competencia en el plantel”.

Merentiel vs. Benedetto : “Le tocó jugar a Miguel, lo está haciendo bien, también le tocó jugar hacer goles, salir y esperar. Aporta cuando entra, son muy positivos dentro del vestuario, que es sano. Darío también quiso estar, vino de una lesión, lo tenemos que poner a punto. Tiene 123 goles, es un delantero de mucha valía, es indiscutible la jerarquía de Darío. Es importante para nosotros recuperarlo. Lo necesitamos con lo que es, un gran goleador para el equipo. Ese Darío fuerte”.

Los cambios de local y visitante : “Son diferentes escenarios y rivales. La cancha de Argentinos no es lo mismo que la Bombonera o la de Boca. El equipo intenta jugar de la misma manera. Acá cuando sacas ventaja este estadio es otra cosa, se vive diferente, cuando uno está cansado es verdad que hay otro jugador dentro de la cancha, se siente muchísimo”.

El equipo de memoria : “Cada partido es el más importante. Se están recuperando de lesiones largas algunos, viene la fecha FIFA que para nosotros es ideal trabajar todos, salvo algunos que se van. Se ha generado confianza y eso te trae que los jugadores quieran jugar. Es una competencia sana, el quipo va adquiriendo cosas que lo repite partido a partido”.

