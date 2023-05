En España aseguran que la decisión de Lionel Messi sobre su futuro “es inminente”

Lionel Messi jugaría este fin de semana su último partido en el PSG (AP Foto/Jean-Francois Badias)

Luego de asegurar el título de la Ligue 1 para el París Saint-Germain (PSG), comenzó la cuenta regresiva de Lionel Messi para definir su futuro. Su contrato con el equipo francés vencerá el 30 junio y todo indica que quedaría libre. Mientras disfruta de unos días de descanso en Barcelona, la decisión del crack argentino sería “inminente”, según informó uno de los principales medios deportivos de España. Allí hay mucha expectativa por una posible vuelta de La Pulga al equipo culé, pero aún no le hizo una oferta formal debido a que todavía La Liga no aprobó el plan de viabilidad para cumplir con el Fair Play financiero.

Te puede interesar: Un equipo entero para hacerle lugar a Lionel Messi: los 11 futbolistas que se marcharían del Barcelona

Según el diario Sport, uno de los más importantes de Calaluña, el delantero de 35 años está cerca de definir dónde jugará en la venidera temporada. “Leo Messi tiene previsto tomar su decisión sobre su futuro en las próximas horas”, contó el periodista de dicho portal deportivo, Albert Masnou. “A la oferta del Al-Hilal de Arabia Saudita se sumaron algunas otras opciones en los últimos días que han llamado a la puerta del jugador para hacerse con sus servicios la próxima temporada”, agregó.

Sin embargo, pese a la ilusión de los hinchas azulgranas por verlo a Messi otra vez con la casaca del Barça, la posibilidad hoy luce difícil. “El FC Barcelona no es una opción para el futbolista ya que no han presentado ninguna oferta formal y aún depende de la Liga y del Plan de Viabilidad, así como de ventas de jugadores, bajadas de sueldos, los despidos de Barça TV, etcétera, para poder incluso empezar a inscribir jugadores que aún no están registrados en La Liga”, solventó Masnou.

Te puede interesar: La noche de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi tras ver a Coldplay: foto con la banda y el gesto con un fanático del Barcelona

Esta información condice con los averiguado por Infobae, que pudo comprobar que no existe aún oferta oficial por parte del elenco Culé para que regrese. “Todavía no ha habido nada formal”, confirmó una fuente cercana al astro. Este testimonio se dio luego de otra ovación que recibió el argentino en el último encuentro del Barcelona que fue victoria 3-0 ante el Mallorca por la fecha 37 y penúltima de La Liga.

Lionel Messi aún no recibió ninguna propuesta formal del Barcelona (Photo by Power Sport Images/Getty Images)

El artículo de Sport aclara que el tema no pasa por si Messi esperará o no al Barcelona en su situación económica/financiera. Es que para el futbolista “no existe ninguna seguridad de que el Barça pueda finalmente presentar una oferta ni ahora ni el 31 de agosto. Depende de muchas circunstancias y en estos momentos no parecen existir garantías de que llegue una oferta del FC Barcelona”.

Te puede interesar: Xavi aseguró que habló con Messi y dejó una contundente frase sobre su posible regreso al Barcelona: “Depende de él”

El futbolista recibió una oferta multimillonaria del Al-Hilal saudita que ronda los 400 millones de dólares por temporada, aunque podría incluso estirarse a USD 440 millones, el doble de lo que percibe Cristiano Ronaldo. Luego existe el interés del Inter de Miami y su presidente, el ex futbolista inglés, David Beckham, visitó a Messi en uno de los entrenamientos del PSG.

Por otro lado, hubo algunos sondeos de empresarios que sugirieron la chance de acercarlo a la Premier League, aunque resta la aparición de un ofrecimiento oficial. La intención del astro albiceleste es mantenerse al menos otro año en el máximo nivel europeo pensando en la Copa América 2024.

En la presente temporada Messi disputó 40 partidos, convirtió 21 goles, el último este sábado en el empate 1-1 ante el Racing de Estrasburgo que valió la undécima consagración del PSG en la Ligue 1. Además, brindó 20 asistencias. A sus 35 años continúa demostrando una vigencia notable y por sigue siendo codiciado.

Seguir leyendo: