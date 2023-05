Tras salir campeón con el PSG, el Camp Nou volvió a atronar pidiendo la vuelta de Messi: toda la verdad sobre la chance de su regreso a Barcelona

Los aficionados del Barcelona volvieron a pedir por Messi

Fue una jornada cargada de emociones para el Barcelona campeón de la Liga de España: venció 3-0 al Mallorca con dos goles de Ansu Fati y otro de Gavi en el último partido en el Camp Nou antes de la reforma a la que será sometido. Además, el público le dedicó una conmovedora despedida a Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes decidieron no continuar en la institución: ambos atravesaron un cálido pasillo construido por sus compañeros, el cuerpo técnico encabezado por Xavi Hernández y el presidente Joan Laporta. Sin embargo, en medio de todo ese combo de sentimientos, los aficionados no se olvidaron del ídolo máximo: Lionel Messi.

Es que, una vez más, a los diez minutos de partido, coincidiendo con su histórico dorsal, los fanáticos hicieron temblar el estadio con el clásico cántico: “Meeessi, Meeessi”. Y no fue el único lugar en el que fue vitoreado: estuvo este domingo en Montjuic viendo el recital de Coldplay, y allí, al ser detectado, nuevamente se bañó en el cariño popular.

No se trata sólo de un homenaje: sucedió un día después de que el argentino obtuviera el título de la Ligue 1 con el PSG, el tercero en su vitrina desde su desembarco en Francia. Y a apenas un mes de que quede en libertad de acción, dado que ya decidió no continuar en el París Saint Germain.

Tras la consagración, el futuro del campeón del mundo con la Albiceleste en Qatar, próximo a cumplir 36 años, es una incógnita. El título, de alguna manera, le abre la puerta a una negociación más formal con los posibles oferentes: a la Pulga sólo le queda un compromiso, el próximo sábado ante el Clermont, antes de poder armar las valijas. En PSG suenan Luis Enrique y Marcelo Gallardo como candidatos a reemplazar a Christophe Galtier como orientador. Y resta saber qué sucedería si alguno de los dos es elegido y lo llama para que revea su determinación de partir, ante la falta de un proyecto claro en la institución. Pero todo indica que se marchará.

Y Barcelona bate el parche, sobre todo en los medios locales, respecto a la voluntad de repatriarlo. Una opción que por factores sentimentales, familiares (Casteldefels es la segunda casa de los Messi) y de competitividad sería más que tentadora para el atacante. No obstante, siendo 28 de mayo, Infobae pudo comprobar que no existe aún oferta por parte del elenco culé para que regrese. “Todavía no ha habido nada formal”, confirmó una fuente cercana al astro.

Esta información contrasta con lo publicado en España por varios medios respecto de que el jugador y su padre ya conocen las condiciones salariales para un contrato de dos años. Hace aproximadamente un mes, en Cataluña se habló de un vínculo de alrededor de 12 millones de euros anuales vinculado a los ingresos por marketing. Pero la realidad es que la institución continúa sobrepasada en cuanto al tope salarial, debe recortar alrededor de 200 millones (la partida de los referentes Busquets y Alba asistirá a ese objetivo mínimo incluso para poder inscribir cualquier refuerzo) y recibir el visto bueno de la Liga de España para el plan de adecuación, algo que todavía no recibió.

Así, todo aún está en la nebulosa. Las únicas ofertas formales que llegaron a Messi son la mencionada del PSG (que nunca retiró a pesar de la comunicación del punta de que no seguirá y del posterior conflicto por el viaje a Arabia Saudita) y la del Al Hilal, que asciende a 400 millones de dólares al año, el doble de lo que percibe Cristiano Ronaldo.

Al mismo tiempo, siempre se halla expectante el Inter de Miami, con el respaldo de la MLS, deseoso de revolucionar Estados Unidos con su llegada. Y hubo algunos sondeos de empresarios que sugirieron la chance de acercarlo a la Premier League, pero nada que lleve el sello de un club, que es lo que le da seriedad y validez.

Así, en Barcelona siguen soñando con un cierre de la historia con Messi digna de su leyenda, no la despedida a las corridas de 2021, cuando debió marcharse al PSG porque Joan Laporta le informó, el día en el que iba a firmar el nuevo contrato, que no disponía de las posibilidades financieras para costearlo por los límites que impone la Liga. Aunque para concretar el anhelo todavía falta, ni más ni menos, que el paso determinante: una oferta oficial, sin intermediarios.

