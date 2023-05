Antoine Griezmann irrumpió en una entrevista a Nahuel Molina: bromas y un elogio muy especial

La inesperada irrupción de Antoine Griezmann en una entrevista a Nahuel Molina

Luego de lograr el objetivo de clasificarse a otra Champions League, este domingo el Atlético Madrid dirigido por Diego Simeone sumó otra victoria al superar 2-1 a la Real Sociedad, en el partido que disputó de local por la fecha 37 de La Liga y penúltima de la temporada. Los goleadores fueron Antoine Griezmann y Nahuel Molina, quienes tuvieron un divertido cruce en el contacto con la prensa posterior al encuentro disputado en el Estadio Wanda Metropolitano.

En el encuentro ante los medios, Molina comenzó agradeciéndole a los hinchas del equipo Colchonero, y de inmediato se metió Griezmann, quien lo interrumpió y en tono de broma y tomando la palabra del argentino, dijo “quiero agradecerle a Griezmann”. Luego de las risas por el gracioso momento, Nahuel dijo lo suyo y también chicaneó: “Agradecer siempre a la afición, a mis compañeros, que hay veces que no me la dan, pero no pasa nada”.

Luego del testimonio del campeón mundial con Argentina en Qatar 2022, Griezmann sorprendió con un elogio grandilocuente al lateral derecho: “Desde el Mundial está siendo uno de los mejores en su puesto en Europa y la verdad que es una alegría tenerlo con nosotros aquí. Esperemos que podamos disfrutarlo por muchísimos años”.

Aunque luego hubo otro divertido ida y vuelta entre ambos que comenzó el atacante francés: “Me molestó un poco al final del partido, que él era más delantero y yo más lateral, pero bueno, se lo dejo porque tenía piernas y se veía para hacer un doblete”. Mientras que el defensor de 25 años le respondió: “No, ¿qué doblete? teníamos que defender, por eso estabas ahí”.

Después, el ex jugador de Boca Juniors, Defensa y Justicia y Rosario Central, destacó en referencia al galo que “la verdad que es muy lindo poder compartir con él, no solo en el campo sino que afuera también, así que feliz de poder tenerlo en el equipo y esperemos que siga mejorando”, cerró. Se nota la buena relación que ambos tienen y cabe recordar que se enfrentaron en la épica final del Mundial Qatar 2022.

En esta temporada Molina disputó 41 partidos, brindó 4 asistencias y marcó 3 goles, el último en la mencionada victoria de este domingo, luego una linda jugada que armó Molina y en la que participó Ángel Correa, quien tras un buen movimiento para dejar a un rival en el camino tocó para Griezmann, y éste asistió a Nahuel, que definió con un remate cruzado.

Mientras que Griezmann concluyó hablando sobre el último objetivo que tendrán en el presente ejercicio: “Luego de los dos días de descanso, debemos ir a Villarreal para intentar ganar y terminar segundos, que es un lindo desafío para nosotros”. Detrás del campeón Barcelona se ubica el Real Madrid (77 puntos), que en la última fecha recibirá al Athletic Bilbao. El Atlético Madrid tiene un punto menos. Cuarto está la Real Sociedad (68).

Molina tiene contrato con el Atlético Madrid hasta junio de 2027 y, como dijo Griezmann, es uno de los mejores en su puesto en el Viejo Mundo. Además, se ganó la titularidad en la selección argentina y se convirtió en pilar del equipo conducido por Lionel Scaloni, que le dio la chance al defensor cordobés y le devolvió la confianza al DT con un gran nivel por la banda derecha.

