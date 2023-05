Estalló la interna en el Bayern Múnich tras el título en la Bundesliga: echaron a Oliver Kahn y el ex arquero hizo un fuerte descargo

Kahn fue destituido de su cargo en medio de los festejos del Bayern

El título que consiguió el Bayern Múnich de manera espectacular para quedarse con la Bundesliga en una lucha muy pareja con el Borussia Dortmund parece que de nada sirvió para calmar las aguas. Al contrario, tras el pitazo final en Colonia (2-1), se desató una interna que está dando de qué hablar en Europa.

Te puede interesar: El final de película en la Bundesliga: Bayern Múnich ganó sobre la hora y dejó sin título a Borussia Dortmund por diferencia de gol

Es que en medio del encuentro, fueron varios de los principales medios de comunicación alemanes los que aseguraban que Oliver Kahn, director general del club, y Hasan Salihamdizic, director deportivo, iban a ser despedidos de forma inmediata.

La información filtrada finalmente se confirmó minutos después de la obtención del undécimo título de liga: “Oliver Kahn deja de ser director general. También se cubrirá el puesto de director deportivo Hasan Salihamidžić. Así lo ha decidido el Consejo de Supervisión”.

Te puede interesar: La potencia europea que tiene en carpeta a Julián Álvarez para ficharlo la próxima temporada

“Kahn será sustituido por el actual vicepresidente de la junta Jan-Christian Dreesen, de 55 años. El sucesor de Hasan Salihamidžić aún se está decidiendo”, fue el comunicado oficial que publicó el club en sus redes mientras también compartía imágenes de los festejos del equipo.

Lejos de quedarse callado, el histórico ex arquero alemán no tardó en pronunciarse en su cuenta oficial de Twitter: “¡Increíble! ¡Un gran cumplido y felicidades chicos! ¡Siempre lo dije! Siempre da todo hasta el final y nunca te rindas. ¡Estoy increíblemente orgulloso de ustedes y de este logro! Me encantaría celebrar con ustedes, pero lamentablemente hoy no puedo estar porque el club me lo ha prohibido. Estoy deseando que llegue la próxima temporada. ¡No solo seremos campeones de Alemania por 12ª vez! ¡Celebremos!”.

Un día después de la consagración, el presidente del club, Herbert Hainer, y el sucesor de Kahn, Jan-Christian Dreesen, comparecieron conjuntamente ante la prensa para explicar la decisión de remover parte de la cúpula.

Te puede interesar: La “exótica” idea que podría terminar con Marcelo Gallardo como el próximo entrenador del Napoli

El máximo dirigente bávaro consideró que no creía que eso representara un cambio en la identidad del Bayern ni tampoco que, en momentos en que el cargo de director deportivo está vacante y se acerca el período de fichajes, el club vaya a perder competencia futbolística.

Dreesen, en tanto, recordó que ya había pasado por un momento similar, después de la dimisión de Mathias Sammer por razones de salud, en la que el club se había quedado sin director deportivo en un momento clave.

“En ese momento junto con Karlheinz Rummenigge nos ocupamos de los fichajes y creo que las cosas no salieron mal. El Bayern sigue teniendo gente con competencia futbolística. Uli Hoeness sigue en el Consejo de Vigilancia, ahora estará otra vez Karlheinz Rummenigge y sobre todo tenemos a Thomas Tuchel”, dijo, lo que puede implicar que el entrenador vaya a tener especial poder en la próxima ventana de fichajes y cuyo futuro estaría asegurado pese a haber sido fichado por la dupla que fue despedida.

“Para una decisión así no existe el momento correcto. Pero los jugadores tras la última jornada se iban de vacaciones y para Hasan era importante despedirse personalmente del equipo”, explicó Hainer sobre cómo se trató el tema.

“El jueves hablamos con ellos. Con Hasan las cosas funcionaron. Con Oliver no fue tan fácil, no aceptó una rescisión del contrato de común acuerdo. El viernes decidimos su cese. Por esa situación no era posible que fuera a Colonia (al último partido)”, sentenció el presidente del Bayern.

Kahn, que tenía un contrato de cinco años, estará enfrentado con el club para resolver el tema de la indemnización.

“No puedo adelantar nada, pero sí puedo decir que estamos en buena situación y que podemos tener cierta generosidad en ese punto”, afirmó Dreesen, que hasta su nuevo cargo era responsable de las finanzas en el Consejo Directivo, sobre ese aspecto.

Seguir leyendo