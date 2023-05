Los invitados especiales que tendrá la inauguración de la estatua de Gallardo: la lupa sobre uno de los presentes

Juan Fernando Quintero viajará desde Colombia para estar en la inauguración de la estatua de Marcelo Gallardo (Gettyimages)

Luego de algunas idas y vueltas, el impactante homenaje en honor a Marcelo Gallardo tendrá su presentación oficial ante una gran participación de simpatizantes de River Plate que se acercarán a las puertas del estadio Monumental para agasajar al director técnico más ganador en la historia de la institución y celebrar los 122 años de vida del club de sus amores.

Te puede interesar: River Plate inaugurará la estatua de Marcelo Gallardo el día del cumpleaños N° 122 del club: el rol que tendrá el Muñeco

Aunque desde el Millonario reina el hermetismo sobre la fiesta que se vivirá la tarde del 25 de mayo sobre la Avenida Figueroa Alcorta (podría reprogramarse producto de las inclemencias del tiempo), en las últimas horas se filtró la presencia de una importante sorpresa: acudirá uno de las principales héroes de Madrid, como lo fue el colombiano Juan Fernando Quintero.

Como Junior de Barranquilla no volverá a tener actividad oficial hasta mediados de julio, Juanfer viajará rumbo a Buenos Aires para estar en el agasajo de uno de los técnicos que más lo marcó a lo largo de su carrera. De la mano del Muñeco el mediocampista conquistó en Núñez una Supercopa Argentina, una Copa Argentina, la mencionada Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu ante Boca Juniors y la Recopa Sudamericana.

Te puede interesar: La “exótica” idea que podría terminar con Marcelo Gallardo como el próximo entrenador del Napoli

“Marcelo siempre fue muy abierto con nosotros, quizá con unos tiene mejor relación que con otros. Obviamente todos tenemos buena relación, pero con unos conecta más seguramente y eso se ve reflejado. Particularmente los dos nacimos el 18 de enero, son muchas coincidencias, soy muy parecido a su personalidad. Desde que llegué me trató bien, me arropó, me mostró ese cariño, ese respaldo, ese respeto en el campo. Ganamos cosas importantes juntos, al final de eso se trata la vida. Creo que nos enseña a caminar; y nosotros salimos y caminamos. Es como un padre para todos nosotros, lo tomé así. Explotó mi talento, explotó mis condiciones, no tengo más que palabras de agradecimiento”, develó en su momento Quintero en diálogo con Infobae. ¿Los hinchas aprovecharán la oportunidad para mimar al cafetero y solicitar por su vuelta?

La estatua de Marcelo Gallardo contará con varios guiños para los hinchas de River Plate

Entre las celebridades que acudirán al evento se prevé que también esté el chileno Marcelo Salas. El Matador, quien supo brillar con la banda roja cruzada en el pecho, fue compañero de Gallardo y formaron una amistad que aún se conserva. Pity Martínez, por su parte, se encuentra negociando con el Al Nassr de Arabia Saudita un permiso especial, ya en un principio estaba previsto que regrese a Medio Oriente luego de realizar parte de su recuperación de ligamentos cruzados en Argentina.

Te puede interesar: Juan Fernando Quintero respondió a las burlas tras la eliminación del Junior: “Te vas a arrepentir”

Por su puesto que se espera por la presencia de otros ex Millonarios que se destacaron dentro del ciclo del Muñeco. Uno de los que recibió la invitación fue Marcelo Barovero, quien recientemente quedó libre de Atlético San Luis de México.

Los principales ausentes serán los jugadores del actual plantel millonario debido a que estarán en Perú abocados a un compromiso clave para su futuro en la Copa Libertadores. Esa noche visitarán a Sporting Cristal en el marco de la fecha 4 del Grupo D. Ambos equipos, junto a The Strongest de Bolivia, pujan por el segundo lugar en el grupo (todos poseen tres unidades). El líder es Fluminense, con nueve.

“Coincidió en el calendario que justo no estamos. El evento amerita que todo el mundo riverplatense esté. Deseamos que el evento sea con el reconocimiento que amerita la situación y desearle a Marcelo que tenga su merecido reconocimiento. Deseo que sea un día donde el mundo riverplatense esté feliz”, manifestó Martín Demichelis en conferencia de prensa al ser consultado sobre la inauguración de la estatua de su antecesor.

Vale recordar que la obra se creó mediante la fundición de miles de llaves donadas por los hinchas (se hizo por partes, quedando chapones, los cuales se ensamblaron uno con el otro hasta construir la imagen original), mientras que el molde fue realizado en yeso. Al ser tan alta (poco más de 8 metros) fue trasladada y ensamblada en distintas etapas. Primero se comenzó con la parte baja, desde los pies hasta la cintura. Luego se instaló el busto con el trofeo más importante de América y la cara del protagonista.

Seguir leyendo: