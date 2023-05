La “perla” del Real Madrid que se destaca en el Mundial Sub 20 y buscará darle un golpe histórico a Italia

Alejandro Martin llegó al Real Madrid con siete años

República Dominicana es la cenicienta del Mundial Sub 20. La selección caribeña transita un sueño en tierras argentinas después de haber logrado una clasificación histórica para disputar su primera Copa del Mundo en todas las categorías juveniles. Así de grande es el logro, pero también las ilusiones de un equipo inexperto en circunstancias decisivas y conformado por muchos juveniles que podrían representar a otro país, pero eligieron aceptar la convocatoria. Uno de ellos, viajó más de 10.000 kilómetros, la distancia que une a la capital española con Argentina, para dejar la comodidad del Real Madrid, dueño de su pase, y representar a la Nación de su madre.

Con solamente 17 años, Alejandro Martín Sapeg es el más joven de los 21 convocados que afrontan la competencia. Hace una década, ese niño despuntaba su talento en el Racing Villaverde, club de su infancia, hasta que un ojeador del Merengue observó y contempló a esa “perla”, como lo define la prensa española. Inmediatamente, lo invitó a realizar una prueba en las instalaciones de la entidad. Desfachatez e inocencia fueron una mezcla explosiva para realizar una destacada actuación y comenzar a vestirse de Blanco. “Metí tres goles y me contrataron”, le reveló a Infobae a horas de afrontar un cruce decisivo con la camiseta de La Selecta ante Italia.

En las huestes del Merengue llegó a toparse cotidianamente contra rivales como el Barcelona, Villarreal o el Atlético de Madrid y hasta llegó a conformar el Juvenil C, categoría conformada para los jóvenes de 17 años, pero su permanente crecimiento y su sed de empezar a escalar en la consideración de las siguientes divisiones para, en algún momento, debutar en la Primera lo hizo dar un vuelco en su carrera con el objetivo de potenciar su rendimiento. Emigró a préstamo al Rayo Ciudad Alcobendas, elenco que milita en la División de Honor, categoría juvenil más importante de España. Necesitaba otro desafío: “Me fui para competir con gente de mayor edad y para acostumbrarme a ese roce con futbolistas mayores”.

No fue una despedida de su segunda casa, fue un hasta luego. “El año que viene volveré al Juvenil”, afirmó el extremo izquierdo nacido el 16 de febrero de 2006, quien llegó a estar en una prelista para defender la camiseta de España en la Sub 16, pero no pasó el corte definitivo. Sin embargo, sus actuaciones en la Casa Blanca lo mantienen en la mira de las juveniles en La Furia Roja. Sin su participación en la Copa del Mundo juvenil, fue más simple la elección: “Elegí representar a República Dominicana porque siento que podría ser un gran paso para mi carrera jugar un Mundial en el cual España no está clasificado tampoco. Puede ser para mejorar”.

Alejandro Martin tiene contrato hasta 2025 en Real Madrid

“Es algo con lo que voy paso a paso. Ahora que me llamó República Dominicana, acepté. En un futuro, si me llama España, lo analizaré, me sentaré a hablar y veré las opciones”, declaró el chico ante la consulta de este medio sobre cuáles son las posibilidades de un cambio de vereda en el corto plazo. Como muchos de sus compañeros, como Oliver Schmidhauser y Xavier Valdéz, mantiene la posibilidad de cambiar su elección en los próximos años, según la reglamentación vigente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

El atacante hispano dominicano recientemente renovó su vínculo con el máximo ganador de la UEFA Champions League hasta 2025 y su compatibilidad en la cancha con Vinicius Júnior lo transforma en un faro a seguir. En charla con este medio, Martín Sapeg esbozó que es uno de los jugadores que le gusta “mucho”, aunque por su físico espigado y su estilo de juego llegó a ser comparado con Thierry Henry.

“Mis mayores ídolos son Neymar y Cristiano Ronaldo”, contó el jugador, quien en su formación tuvo el privilegio de verlo a CR7 en su etapa dentro de la escuadra cuando los jugadores de la cantera le hacían un pasillo al plantel profesional desde la concentración hasta el autobús en la previa a cada partido de la Liga de Campeones: “Yo la primera vez que lo vi dije: ‘Madre mía...‘”. “No guardo fotos de ese momento porque no dejaban sacar”, contó apesadumbrado.

Está en condiciones de representar a República Dominicana y España (Photo by Buda Mendes - FIFA/FIFA via Getty Images)

Por otro lado, el futbolista que se define como alguien “rápido, con profundidad, buen 1 contra 1 y asociativo” se permite contar algunas intimidades de la concentración en el Hotel Diplomatic de Mendoza, en la previa al cruce contra la Azzurra. En sus primeros días dentro del país, detalló cuál fue el cambio alimentario que notó entre las diferentes culturas, tan sutil como cotidiano: “Es diferente porque aquí se usa menos sal que lo que venimos acostumbrados a comer”.

“El asado es muy bueno”, blanquea sobre una de las bondades de la comida argentina. Una nación que conocen indirectamente, ya que el preparador físico, Alejandro Nordio, es oriundo de estas latitudes, pero aún no pudo introducirlos en la bebida por excelencia del Río de la Plata. “No hemos probado el mate, pero él dice que es muy amargo. Así que no me da muchas ganas de probarlo”, confesó entre risas.

República Dominicana se enfrentará a Italia este sábado desde las 15 en el Estadio Malvinas Argentinas en búsqueda de una victoria que lo deje con posibilidades de acceder a la siguiente fase, ya sea como segundo o como uno de los mejores cuatro terceros. El entrenador Walter Benítez podría introducir distintos cambios y Alejandro Martín Sapeg es una pieza de recambio muy utilizada por el orientador, ya que ingresó desde el banco en ambos partidos. A la espera de conocer si podrá volcar su talento desde el primer minuto, puso al logro colectivo por encima de cualquier meta: “Tenemos la aspiración de pasar a octavos y, cuando lleguemos a esa instancia, mirar más hacia delante si es que pasamos, pero hay que trabajar para pasar”.

