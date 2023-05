Los mejores memes del empate entre River Plate y Sporting Cristal: el error de Armani y la “nueva obsesión” llamada Sudamericana

River Plate empató 1 a 1 en su visita a Sporting Cristal de Perú, con goles de Yosimar Yotún para los limeños y Rodrigo Aliendro para los Millonarios, uno en cada tiempo, y de esta manera complicó seriamente sus chances clasificatorias para los octavos de final de la Copa Libertadores. El empate mantiene a River en el último lugar del Grupo D con cuatro unidades, al igual que los peruanos que tienen mayor diferencia de gol, mientras que Fluminense lidera la zona con nueve puntos a pesar de la derrota de esta tarde en Bolivia por 1 a 0 ante The Strongest, escolta con seis, con gol del argentino Enrique Triverio.

El tanto del local llegó luego de una floja salida de Armani que se la regaló al experimentado Yoshimar Yotún y éste definió con potencia para abrir el marcador. El gol en contra desconcertó a River, pero siguió buscando anotarse en el marcador, con mayor vértigo que ideas claras hasta que a los 30 minutos, el colombiano Miguel Borja tuvo el empate desde los doce pasos, pero el arquero Renato Solís voló hacia su palo derecho para mantener su arco en cero. Los dirigidos por Demichelis no dieron el partido por perdido, siguieron en la búsqueda del empate que finalmente llegó con el tanto de Rodrigo Aliendro, la figura del Millonario, a los 39 minutos.

De esta manera, tras la igualdad, River quedó obligado a ganar en los dos próximos encuentros frente a Fluminense y The Strongest en el Más Monumental para dar el salto a octavos de final. En la próxima fecha (5ta.), el Millonario recibirá al Flu (no podrá jugar Enzo Pérez por haber llegado al límite de tarjetas amarillas y tampoco Salomón Rondón por haber sido expulsado en la trifulca pos partido), mientras que Sporting Cristal visitará a The Strongest.

Por supuesto, los memes estuvieron a la hora del día. La floja reacción de Franco Armani en el gol, el “salvador” Rodrigo Aliendro y el penal que dilapidó Borja, estuvieron entre los temas más comentados por los cibernautas. Además, la “nueva obsesión” llamada Copa Sudamericana, fue eje de burlas ya que por el momento, River Plate tampoco ocupa un puesto clasificatorio al segundo torneo en importancia del continente.

Los mejores memes que dejó el empate entre River Plate y Sporting Cristal:

