Néstor Grindetti confirmó que su futuro en Independiente dependerá de la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires

Néstor Grindetti se refirió a su futuro político

Independiente, aunque parece haberse acomodado un poco en lo deportivo tras el desembarco del Ruso Zielinski como director técnico, aún atraviesa una fuerte crisis económica, la cual desencadenó la salida de Fabián Doman como presidente, puesto que está siendo ocupado de manera interina por Néstor Grindetti (solicitó licencia en la intendencia de Lanús para asumir el desafío).

Te puede interesar: La decisión judicial que alivió a Independiente en el juicio de los 2500 millones de pesos con Gonzalo Verón

No obstante, durante una entrevista con el programa radial Alguien tiene que decirlo, que se emite por Radio Mitre, el dirigente político del PRO confirmó que su futuro en la institución de Avellaneda estará sujeto a lo que pase en la carrera por ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

“Estuve abocado estos días a Independiente, pero el sueño y por lo que vengo trabajando hace mucho tiempo es para poder ser candidato a gobernador, y si después Dios quiere, ser gobernador”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “A Independiente lo estamos ordenando, y si me toca ser candidato a gobernador seguiré como vicepresidente, pero me correré del día a día”.

Te puede interesar: Martín Cauteruccio cumplió con una colorida promesa en Independiente: el divertido comentario de Luis Suárez

El ex Ministro de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la gestión de Mauricio Macri explicó que se encuentra definiendo detalles junto a Patricia Bullrich, una de las precandidatas presidenciales del partido. “Estamos trabajando para la provincia. Estoy con Patricia porque si es presidenta nos puede ayudar, y mucho, en las cosas que se deben hacer en la provincia”. No obstante, avisó que en caso de no ser candidato apoyará junto al resto del equipo “cumpliendo el mejor rol que puede cumplir cada uno”.

“Si no me toca ser candidato a gobernador, yo en Independiente puedo seguir porque el tiempo me da. Muchas cosas se lanzaron esta semana, proyectos internos para reordenamiento del club. Pero si soy candidato a gobernador seguiré como vicepresidente y tomaré algunos proyectos que para mí son emblemáticos, que los lancé yo y creo que son importantes. Por ejemplo, en el fútbol formativo, lo que habitualmente se llama inferiores, con un proyecto que tiene a Hugo Tocalli y que apunta en un par de años a tener jugadores de jerarquía pero bien cuidados en su salud, educación. Con un colegio que esté bien. En algunos temas seguiré, pero no estaré en el día a día. Sino más en lo estratégico”, anticipó.

Te puede interesar: Tras la victoria de Independiente, Newell’s le ganó a Arsenal en Rosario

Grindetti también sostuvo que Santiago Maratea se encuentra abocado en tratar de abrir la cuenta en el exterior para que los simpatizantes que no viven en Argentina y deseen aportar lo puedan hacer. “Nosotros tenemos 2 mil socios en el exterior. Estamos haciendo un programa para que los socios del exterior puedan tener información y seguimiento de lo que pasa en el club. Estamos trabajando para que tenga un acercamiento mayor al club”, concluyó.

Independiente, que esta tarde visitará a Arsenal de Sarandí en el inicio de la fecha 17 de la Liga Profesional, viene de vencer a Tigre y acumula tres juegos sin perder, lo que le permitió tomar algo de aire y alejarse de los últimos puestos en la tabla de posiciones.

Seguir leyendo: