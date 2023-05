Martín Cauteruccio cumplió con una colorida promesa en Independiente: el divertido comentario de Luis Suárez

El delantero uruguayo se tiñó al llegar a los 10 goles en Independiente

Hace pocas semanas, el presente de Independiente era realmente alarmante. Llegó a estar anteúltimo en la tabla de la Liga Profesional mientras continúa ahogado en deudas que debe saldar en el corto plazo. Sin embargo, la suerte del club parece estar cambiando y, a partir del empate 1-1 en el clásico de Avellaneda, hay sensación de una renovación de aires en el Rojo. El principal responsable dentro de la cancha es Martín Cauteruccio que a base de goles y buenas actuaciones se ganó al público del Rey de Copas.

En la reciente victoria por 2-1 frente a Tigre en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, el delantero marcó el agónico tanto que rompió la igualdad y le significaron tres puntos más al equipo en el campeonato doméstico. El uruguayo acumula un total de nueve gritos en el torneo, se mantiene uno por debajo de los goleadores Mateo Retegui y Michael Santos, pero en lo personal fue una celebración especial al tratarse de su décima anotación si se suma el que convirtió contra Ciudad Bolívar en Copa Argentina.

Para festejar dicha marca, Caute pasó por la peluquería para un leve corte y teñirse el pelo de rojo. “La promesa del N°10″, explicó en las redes sociales con un divertido video. En el mismo, aparece el hijo de la pareja del futbolista que explica la razón detrás de la modificación: “Cuando firmó con Independiente me prometió que si llegaba a diez goles se pintaba todo, pero todo, el pelo de rojo. Color Independiente”. Este martes tuvo su primera práctica y los fotógrafos del club no dejaron pasar la oportunidad de capturar el nuevo look del punta.

El comentario que Luis Suárez le dejó a su amigo

Quien no dejó pasar la oportunidad para divertirse fue su compatriota y amigo, Luis Suárez. “Qué grande cabezón. La verdad increíble lo tuyo, cada meta que te ponés la cumplís. La próxima tratá de no prometer NADA. Todo te queda bien ‘SUPUESTAMENTE’”, redactó el Pistolero en la caja de comentarios. Los hinchas de Independiente festejaron el chiste del jugador del Gremio y de paso le pidieron que venga a Avellaneda en la próxima ventana de transferencias para jugar junto con su amigo.

En paralelo, la colecta de Santiago Maratea para alivianar las finanzas del Rojo sigue su curso y actualizó la cifra en la noche del lunes 15 de mayo: más de 764 millones de pesos recaudados. La primera meta son los 5 millones 700 mil dólares que necesita para cubrir inmediatamente la deuda con el América de México.

Caute apareció en el entrenamiento de Independiente con su nuevo look (Foto: @CAIndependiente)

