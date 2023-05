Fuertes frases del padre de Riquelme: el penal contra River, el nivel de juego de Boca y por qué peleará la Copa Libertadores

Cacho Riquelme habló de la actualidad de Boca Juniors

Luego de la convincente victoria de Boca Juniors ante Belgrano de Córdoba el domingo pasado en la Bombonera, Jorge Riquelme dialogó del presente institucional y deportivo del club que tiene como vicepresidente a su hijo mayor, Juan Román. Desde la polémica que se generó en torno al penal sobre la hora que le concedieron a River en el último Superclásico, hasta la relevancia de los medios en la opinión de los hinchas y el nivel de juego del elenco dirigido por Jorge Almirón.

Te puede interesar: Battaglia fue presentado como técnico de Huracán: qué dijo cuando le preguntaron por su paso en Boca Juniors

“Sandez va a cerrar y el jugador de River junta las dos piernas y se tira. No fue tan fuerte la patada como para que se revuelque tanto. Se podría haber cobrado o no. Pero fue justo en el minuto 49 y no es por llorar ni ser hincha de Boca, pero River tuvo que haber tenido uno o dos expulsados”, opinó Cacho Riquelme sobre la infracción sancionada por Darío Herrera en el Monumental, en diálogo con Cadena Xeneize. Y al juez le cuestionó: “De entrada empezó con tres o cuatro amarillas como para decir ‘acá estoy yo’ y después fue siga, siga”.

Más tarde defendió a Almirón y afirmó que lo que se está viendo es lo que se esperaba de él: “Lo demuestra y es lo que yo sé. Trabaja mucho, bastante bien. Después podés trabajar 24 horas, pero perdés tres partidos seguidos y te tenés que ir. Un poquito de suerte siempre tenés que tener en el fútbol y en la vida”.

En cuanto a las críticas contra de Boca en general, arremetió: “Cómo puede ser que esté tan mal si de ocho campeonatos ganó seis. ¿Qué queda para los demás? Hablan de mil problemas en Boca, pero ¿cuántos campeonatos ganó River desde que está esta gestión? Nos habíamos acostumbrado a perder y cambió todo. Boca pierde y hablan todos de que perdió con el más malo. River perdió una vez con Arsenal y no dijeron nada, Racing pierde tres partidos seguidos y no pasa nada, Independiente pelea el descenso y no pasa nada. La gente se come eso porque está todo el día consumiendo eso, las redes sociales y la televisión. No hay que decirle nada, se tiene que dar cuenta sola”.

Te puede interesar: Con un novedoso criterio, difundieron la tabla actualizada de puntos de Primera División desde 1893: la abismal diferencia que River le sacó a Boca

El nivel de juego es uno de los temas sobre el tapete y a eso también hizo referencia Cacho: “¿Ahora queremos jugar bien y ser el Barcelona o el Manchester City? Si Boca nunca lo fue... La última vez que Boca jugó bien fue con Basile. Dicen que con el Mellizo (Barros Schelotto), pero si lo puteaban a lo último. Tenemos que hacer memoria porque no te lo van a pasar los medios. Los medios te van a pasar todo lo malo de Boca todos los días”. Y se la jugó: “No dudes de que Boca va a pelear la Copa Libertadores, con este equipo o con el que sea, porque es Boca. Cuando los jugadores se convenzan de que están en Boca y jueguen como hoy (por el 2-0 ante Belgrano), van a dejar la vida en la cancha, van a dejar todo. Y mientras dejen todo, la gente va a estar contenta y será difícil ganarle a Boca”.

EL AÑO POLÍTICO EN BOCA

Te puede interesar: Pablo Solari habló del penal que definió el Superclásico: por qué para él no hay dudas de que hubo infracción

“Desde que juega Román, sé que en el club no lo quieren. No los hinchas, estoy hablando de otra cosa. Sabemosq ue tiene que pelear con todo eso. El hincha se deja llevar mucho por lo que dicen, este año va a ser difícil y recién empezamos. Como dijo Román, este año va a ser un poquito picantito y divertido. Van a meter 20 mil trabas, porque vos las estás viendo”.

Seguir leyendo: