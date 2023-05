Antonela Roccuzzo compartió fotos y videos de su salida con amigas en la noche de París: ¿guiño al Barcelona?

Reunión de Anto Roccuzzo con amigas en París

Antonela Roccuzzo se reunió con sus amigas en París. La esposa de Lionel Messi pasó un momento agradable junto a las esposas de algunos jugadores compañeros de La Pulga y compartió la postales en sus redes sociales. La velada fue tomada como un guiño desde Barcelona, donde los aficionados culés sueñan con tener de vuelta del ídolo a sus filas.

Si bien Barcelona no ofertó, ya que antes deberá adecuarse al plan del Fair Play Financiero para que sea aprobado por La Liga de España, nadie le quita la ilusión a los blaugranas. Es por eso que varios de los fanáticos tomaron esta salida de Anto como una despedida de sus amigas en París para un posible retorno a la ciudad española. Esto se sumó a la decisión de la rosarina de no renovar la inscripción al próximo calendario escolar de sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Antonela Roccuzzo y sus amigas más íntimas en la noche de París que tuvo aroma a despedida (Instagram)

En las imágenes que dio a conocer Roccuzzo en su Instagram, que cuenta con más de 35 millones de seguidores, se encuentra rodeada de sus más íntimas amigas, a pura sonrisa y brindis. El encuentro se dio en Mum, uno de los restaurantes más lujosos de París, desde donde puede verse perfectamente la Torre Eiffel.

Junto a la esposa del capitán argentino estaban sus managers Coral Simanovich Roberto, Cuca Travy y Fernanda Russo; Daniella Semaan (esposa de Cesc Fábregas) con su hija María Taktouk; Elena Galera (esposa de Sergio Busquets); y Ainê Coutinho (pareja del brasileño Phillipe, ex compañero de Messi en Barcelona).

La envidiable vista desde el restaurante de París que eligió Antonela Roccuzzo (Instagram)

Días atrás, Antonela Roccuzzo visitó España junto a Lionel Messi, se reunió con sus amigas y visitó sus lugares favoritos. “Qué ganas tenía”, escribió la rosarina tras una cena en uno de sus lugares favoritos ubicado cerca de su residencia en Castelldefels. Anto musicalizó el encuentro con la canción Memories, de Maroon 5, que también fue interpretada como un guiño. “Los tragos nos retrotraen a todos los recuerdos y los recuerdos me vuelven a ti”, dice parte de la letra.

Mientras tanto Lionel Messi se prepara para afrontar los últimos compromisos con el PSG, que serán los duelos ante Auxerre de visitante (domingo 21/5), Racing de Strasburgo (27/5 también de visita) y Clermont (el 3/6 en el Parque de los Príncipes). Si bien es un hecho que La Pulga no continuará en el elenco francés más allá del 30 de junio, fecha en la cual culminará su contrato, el entorno del jugador adelantó que no definirá su futuro hasta tanto esto no suceda. Además del sueño del Barcelona, el Al Hilal de Arabia Saudita e Inter Miami de Estados Unidos aparecen al acecho para ficharlo.

Mientras tanto, la dirigencia del París Saint-Germain desarmaría el equipo “galáctico” y ya puso dos de sus estrellas en venta de cara a la próxima temporada. Según expresó LeParisien, el brasileño Neymar y el italiano Marco Verratti estarán en el mercado. A diferencia de lo que sucedió en el anterior verano europeo, Ney está dispuesto a estudiar todas las ofertas serias que se le acerquen.

Neymar y Verratti tendrían las horas contadas en el PSG (REUTERS/Christian Hartmann)

En ese momento, el ex Santos se había mostrado inflexible ante la idea de Luis Campos de transferirlo para así hacerse con el dinero suficiente para realizar incorporaciones de peso y armar un equipo de fútbol alrededor de la figura de Kylian Mbappé, algo que se le prometió al delantero durante su última renovación de contrato. Mundo Deportivo, por su parte, remarca que el campeonato inglés es una vieja debilidad del brasileño, incluso cuando brillaba en Barcelona y pone a tres equipos como posibles destinos: Manchester United, Newcastle y Chelsea.

El caso de Marco Verratti es similar al de Ney. El volante italiano quedó marcado por la afición tras su error en el primer gol del Bayern Múnich en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League y tampoco gustó en la dirigencia que tras el parate del Mundial (su país no clasificó a Qatar 2022) regresó a las prácticas con cuatro kilos de más. Aunque tiene un vínculo hasta mediados de 2026, el ex Pescara también recibió manifestaciones de los ultras del PSG en su domicilio y vería con buenos ojos una salida.

