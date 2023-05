La madre de Cristiano Ronaldo habló sobre los rumores de separación en torno a su hijo y Georgina Rodríguez

Dolores Aveiro dio su versión sobre los rumores de separación de su hijo y Georgina (Foto: EFE)

Mientras ayuda al Al Nassr en la búsqueda por sumar una nueva estrella en la Saudi Pro League, en la que está cinco puntos abajo del líder Al Ittihad, Cristiano Ronaldo además afronta una tormenta a nivel personal: los rumores de crisis con Georgina Rodríguez. Luego de intentar despejar todas las versiones negativas con varias publicaciones en sus redes sociales, quien volvió a la carga para respaldar que las bases de la pareja están sólidas fue su madre María Dolores dos Santos Aveiro.

Durante la apertura de una tienda en Madeira, la mamá del luso habló sobre el tema con la prensa local. “Todo es mentira. Todas las parejas discuten, pero lo que se ha escrito es mentira”, aseguró María. La excursión a Medio Oriente no terminó siendo lo que realmente esperaba el ex jugador del Manchester United y desde Portugal aseguraron que habría tenido impacto negativo en su relación con la argentina. Sin embargo, los últimos indicios de los protagonistas revelan que no existió dicha crisis.

Los movimientos que eligió la pareja para desmentir la teoría arrancó con la modelo subiendo una historia en Instagram con una enigmática leyenda: “El celoso inventa un rumor, el cotilla lo difunde y el idiota se lo cree”. Por su parte, Cristiano Ronaldo publicó una foto en sus perfiles en la que aparecía besando a su pareja, con quien está hace siete años, durante una comida familiar. “Salud por el amor”, fue el pie seleccionado por el portugués para la imagen.

La familia se mostró unida en las redes sociales (Foto: @cristiano)

Una de las versiones sobre su relación llegó a través del programa de televisión español Socialité, en el que sugirieron que Ronaldo estaba “harto” de que Georgina gastara dinero en un centro comercial de Riyahd. Por otro lado, el TikToker Abel Planelles aseguró que discutieron de manera agresiva antes de subir a un avión. Además, en Portugal declararon que era una realidad que CR7 “está cada vez más alejado de su familia”, según el psicólogo Quintino Aires.

Hace pocos días, Cristiano apareció en las redes con una galería de fotos de un día especial en Arabia Saudita. “¡Momentos felices en familia!”, indicó el delantero portugués en su última publicación donde mostró parte de la impresionante mansión que seleccionó para su estadía. En tales imágenes se puede ver a Mateo y Bella Esmeralda, hijos del astro, y a Georgina Rodríguez. Otra de las postales también evidencia al deportista junto a una de sus hijas en brazos mientras la ex trabajadora de Gucci los observa con una sonrisa de oreja a oreja.

