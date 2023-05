Explosivas declaraciones de Chiquito Romero tras el Superclásico que River le ganó a Boca: dura crítica a Darío Herrera y dardos a Palavecino

River Plate se llevó una nueva edición del Superclásico en un ajustado triunfo por 1-0 ante Boca Juniors en el Estadio Monumental, pero el encuentro no estuvo exento de polémicas en los 90 minutos por un mal arbitraje de Darío Herrera, al que el cotejo se le fue de las manos. La situación que definió el cruce sucedió en los últimos instantes con un penal cobrado por una infracción de Agustín Sández contra Pablo Solari, que provocó la queja airada de todos los futbolistas del Xeneize. Luego de una gresca generalizada tras la ejecución de Miguel Borja y el pitazo final del juez, Sergio Romero criticó la decisiva sanción en plena conferencia de prensa.

“La jugada del penal fue muy dudosa. Le pregunté al árbitro y me dijo que fue un claro penal. Le digo, ‘tenés el VAR, podés consultar’. En ningún momento lo consultó y se quedó con lo que él vio. Viendo la jugada, no fue un penal cobrable. Hubo un mínimo roce y no debería haberse cobrado nunca. Lo raro de esto es que el VAR no haya llamado. No es que fue una jugada en la que al jugador de River le hayan volado la pierna. Voy y le pregunto y me dice ‘me toca’. Y se toca la canillera. Eso no es penal. Nos vamos con mucha bronca”, afirmó Chiquito en charla con los medios presentes.

A continuación, agregó: “Lo del tema del penal es un tema puntual. Podría haber preguntado. Como fue el de ayer a Argentinos que fue un terrible agarrón de remera que estiró un montón y era un claro penal. Si se queda con el ego de decir ‘yo lo vi clarísimo y fue penal’. Les dije a mis compañeros, no le quemen la cabeza que si tiene que ir al VAR lo va a ver y si lo ve vamos a terminar sacando nosotros. Lamentablemente no fue al VAR, no lo preguntó”.

Instantes posteriores, siguió con las críticas hacia Herrera después de no ir a ver la acción al VAR, a cargo de Silvio Trucco: “Es lo que le dije a él cuando cobró. Él en la cara me dijo que lo había preguntado. Para mí no preguntó y se quedó con los que había visto. Le pregunté al jugador de River si se había doblado el tobillo… Cuando vos tenés la tecnología no es muy difícil que te respondan”. “Ese penal si no era en la cancha de River no se cobraba. Tampoco se hubiese cobrado en el área de River”, sentenció.

El arquero de 36 años protagonizó la trifulca generada por una reacción de Agustín Palavecino, quien se marcharía expulsado sobre el cierre del partido. En este sentido, cuestionó al volante del Millonario: “A Palavecino, en lugar de festejar el gol con sus compañeros, se lo gritó a dos de mis compañeros. Eso es una falta de respeto terrible. Se lo dije a él, a Enzo (Pérez), al entrenador. Lo agarré y le dije ‘¿qué estás haciendo?’. En lugar de quedarse con sus compañeros se lo grita a nuestros jugadores. Cuando lo fui a buscar no lo fui a agredir, solo le fui a hablar. Es normal que la gente va reaccionar. Ellos en los años anteriores habían logrado que se los respeten por todo. Eso es algo muy importante en el fútbol. Con el entrenador anterior lograron que todos hablen muy bien de ellos. Por su juego y por su conducta dentro y fuera del campo del juego. Nos gritaron un gol en la cara nuestra”.

El mediocampista fue uno de los siete expulsados por el juez principal después de que volvió la calma a Núñez. Nicolás Valentini, Ezequiel Fernández y Miguel Merentiel se sumaron a la lista en la Ribera por supuestas agresiones, aunque Romero puso en duda la versión de Herrera: “Cuando le pregunto después del partido, el juez me dijo ‘estaban todos tirando piñas’. Le pregunté a Valentini y me dijo que no le había pegado a nadie. Es un poco difícil de entenderlo. Después lo vamos a ver en las imágenes si estábamos nosotros tirando golpes. Estamos fuertes para seguir con lo que viene. Vamos poner todo para sacar el partido con Belgrano”.

En consonancia, evitó calificar la actuación del colegiado: “Es difícil definir el arbitraje de Herrera. Tuvieron situaciones que hubo dos o tres faltas contra Villa y cuando vos tenés a un jugador que le pegan tanto y no sacás amarilla es difícil”. “Decirme en la cara que desde el VAR le dijeron que fue penal y que no lo haya hecho. En el primer tiempo hizo un buen trabajo, pero en el segundo se le fue el partido de las manos”, añadió.

“Hicimos un buen juego. Nos vamos bastantes perjudicados con el resultado de hoy y vamos a tener que trabajar para levantar esta situación. Sabemos lo que es perder el Superclásico”, expresó.

El eje de la rueda de prensa giró en torno a las decisiones arbitrales, que cambiaron drásticamente el rumbo del compromiso: “El empate era el resultado clavado para este partido. Por ahí, Milton Casco mereció una segunda amarilla porque le pegó a Villa. Hubo tres o cuatro jugadas que eran para amarillas. Pero el árbitro las obvió. En el entretiempo les dijimos a nuestros compañeros ‘tengan cuidado porque en la primera falta que hagan los van a echar’. Jugamos condicionados. Villa recibió faltas del lado derecho e izquierdo y no hubo amonestación”.

Por último, se concentró en lo futbolístico y ponderó el inicio del ciclo de Jorge Almirón en Boca Juniors: “Estamos trabajando. Tuvimos la mala suerte que cuando llegó jugamos cada dos días. Estamos haciendo un cambio muy interesante. Se está viendo otro juego, otro Boca con mucha intensidad. Sabemos que en el torneo estamos lejos, pero tenemos que levantar la cabeza y seguir”.

