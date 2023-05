Javier Mascherano define la lista de Argentina para el Mundial Sub 20 con Buonanotte y Luka Romero en la mira

Luka Romero de la Lazio y Facundo Buonanotte de Brighton, dos de los apellidos que analiza Mascherano en plena definición

Son horas de definiciones en el predio de AFA. Javier Mascherano escribe y borra, afina el lápiz. Piensa variantes. En las próximas horas difundirá la lista de convocados de la selección argentina para el Mundial Sub 20, pero todavía no puede tomar una decisión porque no tiene respuestas definitivas de algunos futbolistas que él considera clave. Y el tiempo corre...

El próximo lunes 8 de mayo se iniciarán los entrenamientos en el predio Lionel Messi de Ezeiza, aunque a esta hora ningún deportista fue notificado formalmente del llamado. El silencio está vinculado a que el Jefecito aguarda el desenlace de algunas historias para hacer formal la convocatoria. Puntualmente, el caso que mantiene alerta a las oficinas del entrenador es el de Facundo Buonanotte, que finalmente se quedaría afuera a pesar de su gestión para ser cedido.

El futbolista del Brighton se decidió a destrabar su situación personalmente luego que el club negara su cesión ante Mascherano. El sábado se sentó con su entrenador Roberto De Zerbi, le explicó su mirada y finalmente consiguió el visto bueno del italiano. Sólo faltaba un mensaje más: el director deportivo de la entidad inglesa. Las expectativas eran cada vez más grandes, pero durante la mañana del miércoles el clima esperanzador se quebró. Brighton no negó su cesión formalmente, pero interpuso un planteo que complica notablemente su aparición en la Copa del Mundo.

Inicialmente, le dijeron al mediocampista de 18 años que alrededor del 10 u 11 de mayo podría sumarse al plantel argentino después de estar disponible ante Manchester United (4/5) y Everton (8/5). Pero hubo un cambio de planes, exigieron que se quede dos partidos más y eso significaría que podría sumarse entre el 18 y el 20 de mayo. Un planteo imposible: Argentina debuta el sábado 20 de mayo en Santiago del Estero (desde las 18hs) ante Uzbekistán.

Facundo Buonanotte presionó para ser liberado pero el Brighton trabó su cesión (Foto: Reuters/Andrew Boyers)

Y el teléfono que debería sonar por estas horas está en Italia: podrían contactarse con Lazio para avanzar con la situación de Luka Romero. El delantero mexicano con raíces argentinas es uno de los europibes que no recibió un llamado por parte del cuerpo técnico hasta el momento, según pudo saber Infobae. Todos los indicios lo daban afuera, su presente bajo las ordenes de Maurizo Sarri lo ponían un pie atrás. El atacante de 18 años es un habitual suplente en el elenco que marcha segundo en la Serie A, pero el DT lo lleva de a poco y apenas le dio minutos en seis partidos de los 32 que lo convocó por el torneo local.

Sin Alejandro Garnacho, Nicolás Paz y con el cambio abrupto de planes de Buonanotte, el apellido de Romero empezó a ganar terreno. “Tiene muchas chances”, afirmó alguien que conoce del caso. Al unísono, desde el entorno del ex futbolista de Rosario Central reconocieron que la situación para destrabar su salida ya no tiene vuelta atrás, pero desde AFA todavía no quieren dar el brazo a torcer. Nadie se anima a dar afirmaciones porque todo cambia minuto a minuto ante la urgencia: la lista “sale hoy o mañana”, le confiaron a este medio.

Luka Romero fue citado para el partido de este miércoles de Lazio que podría decretar el título del Napoli

El camino lógico del proceso indica que por estas horas saldrá el pedido a los clubes internacionales para formalizar las citaciones de los que militan fuera del país como es el caso de Máximo Perrone (Manchester City de Inglaterra) o Valentín Carboni (Inter de Italia). La expectativa sobre ese fax también la tendrán otros que se desempeñan en el exterior como Román Vega (Barcelona B), Renzo Malanca (Huachipato de Chile) y Julián Aude (Los Angeles Galaxy)

Luego se enviará el comunicado a las instituciones de Argentina, que están obligadas por Estatuto a ceder a sus futbolistas. Este medio se contactó con los distintos equipos locales que tienen a sus futbolistas entre los 37 citados preliminarmente y afirmaron que nadie de AFA se comunicó formalmente por el momento, aunque reconocieron algunos contactos extraoficiales con sus deportistas. El mensaje final debería ser mañana como máximo.

Una de las situaciones fundamentales en la lista es la de Valentín Barco, el lateral izquierdo de 18 años que mostró toda su calidad días atrás con Boca Juniors en la Copa Libertadores. Al club no le avisaron de su citación, pero aquellos cercanos afirman que debería estar incluido entre los 21 convocados al igual que el defensor central Luciano Di Lollo, también del Xeneize. Si está Barco, se reduce un puesto en la puja por el lateral izquierdo que tiene apellidos de peso como los de Aude, Vega o Franco Carboni (Monza de Italia).

El caso de Vega también es particular y dependerá de la mirada de Masche. El ex Argentinos Juniors, que milita en el Barca B, supo jugar como marcador central pero desde que arribó a España se desempeñó en su puesto de origen, el lateral izquierdo. Y, ante los pocos espacios en la nómina, su multifunción en la última línea abre el debate: ¿irán tres laterales izquierdos o lo usará a Vega como doble opción si lo llama?

