Nueva actualización de la colecta de Santiago Maratea en Independiente: ya se juntaron más de 550 millones de pesos en dos días

Santiago Maratea lanzó la colecta el jueves al mediodía acompañado por el ídolo de Independiente, Pepé Santoro

La colecta para saldar las deudas que arrastra Independiente cumplió sus primeras 48 horas con números positivos: los hinchas aportaron más de 550 millones de pesos. Santiago Maratea, que lidera esta iniciativa, informó la nueva cifra por intermedio de sus redes sociales y también contó algunos detalles de cómo se realizarán los pagos. A 48 horas del lanzamiento, ya reunieron más de un millón de dólares en la cotización paralela y casi dos millones y medio de dólares en el oficial.

Apenas se difundió esta acción colectiva, el influencer avisó que la idea de tope era la de superar los 20 millones de dólares porque así el Rojo conseguiría saldar la mayoría de sus deudas. Sin embargo, hay tres puntos más urgentes con el conflicto con el América de México como principal prioridad. La entidad de Avellaneda debe pagarle 5.700.000 dólares por el pase de Cecilio Domínguez y eso permitiría levantar la inhibición que actualmente pesa para poder incorporar futbolistas.

Mientras los fanáticos siguen aportando para hacer crecer la cifra, Maratea aclaró que la próxima semana se realizarán una serie de cónclaves que serán fundamentales para saber qué dólar se aplicará en cada pago. “Hay que tener dos reuniones la semana que viene para definir cómo se van a hacer los pagos. No todos los pagos se pueden hacer por el dólar oficial por más que sea a través de Independiente, porque el Banco Central no te lo permite”, detalló en su perfil de Instagram.

“¿Vamos a pagar con dólar MEP o con dólar oficial? Yo tenía entendido que sí o sí teníamos que pagar con dólar MEP porque la plata no puede pasar por Independiente, porque Independiente tiene la cuentas embargadas. Me equivoqué. El término no es embargado para Independiente. Obviamente para acceder al dólar oficial, que es mucho mejor, tenés que hacerlo a través de Independiente. Yo estoy negado a que la plata pase por Independiente, porque si pasa por Independiente yo no tengo el manejo de esa plata. Si no tengo el manejo de esa plata... El responsable de dónde va a esa plata y que llegue, soy yo. Hay una posibilidad de que se pueda acceder al dólar oficial a través de Independiente sin que yo pierda el control de esa plata”, detalló.

No es un detalle menor este tema ya que la cotización tiene una variación amplia entre las distintas formas de tomar la divisa, por lo que la cantidad de pesos a reunir sería diferente según qué dólar se aplique. El MEP cerró la semana en torno a los $436 y el oficial alrededor de los $229.

También disipó las dudas sobre el plazo fijo flexible que permite hacer la aplicación de Mercadopago que se está utilizando para reunir los fondos: “Me están preguntando muchísimo por los rendimientos de la plata en Mercadopago. Esa especie de plazo fijo que tiene Mercadopago que vos, por tener tu plata ahí quieta, si la pones a rendir, te genera más plata. Esto se va a aprobar recién la semana que viene. La empresa que hace esto tiene que aprobar la cuenta para que rinda la plata”.

Más allá del tema urgente del América, también aparecen en el horizonte los casi 2 millones de dólares que se le deben al futbolista Gastón Silva en concepto salarial y el juicio laboral de Gonzalo Verón que está revisando la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Inicialmente, el fallo indica que el Rojo debe desembolsar $2.3332.981.796.

