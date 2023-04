Una leyenda del Real Madrid apuntó contra el posible regreso de Lionel Messi al Barcelona: “Es volver hacia atrás”

Guti habla del posible regreso de Messi

A medida que pasan los días pareciera que el futuro de Lionel Messi comienza a definirse. La prensa española ya no teme al asegurar que el astro argentino firmará por el Barcelona a partir del 1 de julio pese a que todavía no hay nada oficial de ninguna de las dos partes, sin embargo, entre las voces que lo nombran, hay algunos que afirman que su regreso no sería positivo.

A las recientes declaraciones de Mario Kempes, quien consideró que La Pulga debería quedarse en París para llegar en buenas condiciones al próximo Mundial, se le sumaron las del histórico mediocampista del Real Madrid Guti. El ex futbolista y entrenador español remarcó que la vuelta del argentino significa “volver hacia atrás”.

“Creo que para cualquier seguidor del Barcelona es un reencuentro. Creo que al Barcelona, deportivamente no le viene bien porque es volver otra vez hacia atrás, que el equipo vuelva a depender de un jugador cuando tu estabas volviendo a hacer una plantilla nueva con jugadores nuevos y caras nuevas…”, explicó el referente del Real Madrid.

“Creo que deportivamente no le va a venir bien. Pero claro, el regreso de Messi, y que se pueda retirar ahí, les hará mucha ilusión. Creo que para la liga es positivo, aunque me cuesta verlo durante un año y partidos importantes. Sobre todo porque veo a Lewandowski y no se como van a encajar”, sentenció.

Lionel Messi tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio (Reuters)

Lo real hasta el momento es que Lionel Messi tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio y que la entidad parisina estaría transitando un complicado momento financiero después de que se conociera que presentó un déficit de 368 millones de euros.

En paralelo, también dio mucho de qué hablar el viaje del rosarino a Barcelona, en donde se lo vio muy cómodo paseando en bicicleta por las calles de la ciudad y saliendo a comer con Antonela y sus amigos Jordi Alba y Sergio Busquets (ambos capitanes del equipo culé), acompañados de sus respectivas parejas.

Sobre esa reunión habló Xavi Hernández, entrenador del Barcelona y amigo de Leo: “Yo llegué para los postres. En serio, saben que me encanta hablar de Leo, con el que además tengo una muy buena relación, pero ahora no es el momento”.

Habrá que ver qué sucederá con el futuro del último campeón del mundo. Sin embargo, pese a la buena predisposición del club catalán y de Leo, todavía quedaría por resolver la parte financiera. En el caso de que la entidad azulgrana no consiga acomodar sus números, La Liga no le permitirá incorporarlo.

