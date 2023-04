Independiente presentó una denuncia penal por posibles delitos de administración fraudulenta y lavado de activos contra la gestión Moyano

Se produjo el cambio de mando en Independiente. Fabián Doman fue recibido por Hugo Moyano en la sede del club de Avellaneda.

Después que sentenciarán a Independiente a pagar 2 mil millones de pesos a Gonzalo Verón, la dirigencia que preside Fabián Doman presentó una denuncia penal contra ante la justicia federal por los posibles delitos de administración fraudulenta y lavado de activos. Es la primera vez en la historia del club que se realiza una presentación de esta clase.

Los apuntados por los actuales directivos del club de Avellaneda la gestión anterior son el ex presidente Hugo Moyano, su hijo Pablo Moyano y Héctor Maldonado. Además, por el caso de la deuda salarial a Verón, los denunciados son el propio ex futbolista que pasó por la institución y su representante Nazareno Marcollese. Además, el ex abogado del club José Luis Barredo y las autoridades de la empresa OCA son parte de la presentación.

Tras el fallo que emitió el Tribunal de Trabajo N°2 de Avellaneda que llevaba adelante el caso Verón, en la que intimó a Independiente a abonar la suma final con intereses de $2.3332.981.796, alrededor de 11 millones de dólares en la cotización oficial, el club emitió un comunicado en el que anticipó que apelará la determinación con una presentación a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.

Luego de que la Comisión Directiva de la institución avaló la denuncia, los casos en la que se sostiene la misma son la compra y el posterior juicio laboral de Gonzalo Verón, el no cobro del sponsoreo de la camiseta a la empresa OCA y la doble intermediación en la compra del jugador Cecilio Domínguez al club América de México y la venta del jugador Nicolás Figal al Inter de Miami, equipo de la MLS de los Estados Unidos.

En relación a la demanda contra Verón, el club indica en su presentación que “los entonces dirigentes del Club omitieron contestar la misma y de este modo, consintieron todos y cada uno de los reclamos de Verón”.

Gonzalo Veron cuando firmó su llegada a Independiente con Hugo Moyano

Es importante recordar que Verón arribó a comienzos del 2018 e inicialmente se informó en off que había sido contratado en condición de libre tras su paso por la MLS, al mismo tiempo que le habían realizado un contrato por más de tres años. El delantero surgido de Sportivo Italiano y que tuvo su rendimiento más destacado en San Lorenzo apenas disputó en el Rojo 18 partidos oficiales entre las distintas competencias y sólo convirtió un tanto.

En relación a otras dos transferencias de jugadores, como fue el caso de la compra del paraguayo Cecilio Domínguez al América de México, el club denuncia que la dirigencia que encabezó Hugo Moyano utilizó y comprometió pagos a dos agentes/intermediarios por el mismo procedimiento. La otra operación bajo investigación es la venta de Figal.

“Vendió en solo dos millones quinientos mil dólares a uno de los mejores valores de la institución de gran trayectoria pues, luego de su paso por el extranjero, ha recalado en Boca Juniors donde es uno de sus defensores titulares”, indicó en la presentación, en la que también especificó que “el Club cobró solo el 60% del monto que debía percibir”.

Por su parte, en lo relacionado al caso OCA y su sponsoreo en la parte delantera de la camiseta del Rojo, la actual dirigencia indica que la negociación con la empresa terminó en un “bochornoso espectáculo”. Se indica que la entidad, conocida en su época por los vínculos con el clan Moyano, dejó de cumplir con el pago. Luego de esto, no se llevaron adelante los adecuados procesos de reclamo para cobrar dicha deuda y, en su lugar, se tomaron decisiones para no recuperar ese dinero en un claro perjuicio para el club.

Nicolás Figal, ex jugador de Independiente, con la camiseta con el sponsor OCA, uno de los denunciados por la dirigencia de Fabián Doman (NA)

La denuncia que presentó la dirigencia de Independiente

