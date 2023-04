La frase de Navarro Montoya sobre el nivel de River Plate que abrió un debate

Navarro Montoya: "Este River le puede competir al City"

Uno de los mejores equipos del planeta es Manchester City, elenco que se encuentra en semifinales de la Champions League y que este miércoles le ganó una especie de final anticipada al Arsenal en la carrera por el título en la Premier League.

Luego de la gran exhibición de fútbol desplegada por los dirigidos por Pep Guardiola en el Etihad Stadium para ganar por 4 a 1 (goles de De Bruyne -en dos oportunidades-, Stones y Haaland), el periodista Sebastián Vignolo abrió el debate en la mesa de Equipo F, programa que se emite por ESPN. “River es el mejor equipo de Argentina, es el primero, juega bien. Si hoy juega con estos dos equipos, ¿les compite?”, consultó el conductor.

El encargado de recoger el guante fue el ex futbolista Carlos Fernando Mono Navarro Montoya. El ex referente de Boca Juniors aseguró: “Nosotros hablamos de River como un equipo diferencial con respecto al resto. Me animo a decir que River compite, por las características que tiene River. River, hasta hoy, ha demostrado ser un equipo diferente”.

“Sería González Pirez contra Haaland…”, arremetió el Pollo. Sin embargo, el ex arquero de Independiente, Chacarita, Nueva Chicago, Olimpo y Gimnasia y Esgrima La Plata, entre otras instituciones, afirmó: “Sí, pero yo creo que River compite. Compite por sus características, por su manera de jugar. No nos olvidemos que tiene un entrenador que tiene un conocimiento y una formación que tiene que ver con el fútbol europeo. Creo que River está en condiciones de competir”.

En su análisis, el portero sostuvo que “los equipos argentinos tenemos esa capacidad de complicarle los partidos a los rivales. Hablo de este River, de hoy”. Y luego, añadió: “Cuando decían que los argentinos no compiten con los brasileños dije que competían perfectamente. Y este River, que hoy es el mejor exponente del fútbol argentino, puede competir. El mejor equipo del fútbol argentino, que hoy es River, mañana será Boca u otro, en un partido de 90 minutos cualquier equipo del fútbol argentino le compite a cualquier equipo del mundo. No tengo dudas”.

Uno de los pocos que respaldó el análisis de Navarro Montoya fue el ídolo de River Plate Leonardo Astrada. Marcelo Benedetto, otro de los integrantes del equipo, soltó: “Con todo respeto, pero no hay manera de competir. Para mi River no podría agarrar la pelota. Te reducen”.

El ex futbolista Damián Manusovich, por su parte, esbozó: “Una cosa es competir en la Premier League y otra contra el City. Contra el City lo veo difícil, contra un equipo medio puede ser”.

Tras 13 jornadas en el torneo local, el Millonario lidera la Liga Profesional con 33 unidades, seis más que su más inmediato perseguidor (lleva 8 victorias en fila, en las que no recibió ningún tanto). Además inició su camino con goleada en la Copa Argentina y viene de vencer a Sporting Cristal de Perú en la Copa Libertadores.

Los Ciudadanos, por su parte, le ganaron un choque clave al Arsenal, lo que les permitió quedar a dos unidades de la cima con dos partidos menos que los Gunners. También son finalistas de la FA Cup (su adversario será su clásico rival Manchester United) y semifinalistas de la Champions League (se medirán contra Real Madrid).

