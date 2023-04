El mensaje de Pablo Duggan tras la polémica con el Kun Agüero por la dolarización y el áspero ida y vuelta

Un inesperado y tenso cruce protagonizado por Pablo Duggan y Sergio Agüero acaparó la atención en las redes sociales debido a la crisis económica que atraviesa la Argentina. Los valores del dólar que marcaron una nueva devaluación del peso llevaron al Kun a realizar un breve análisis del contexto que atraviesa el país.

“Para mí tienen que sacar los pesos. Yo diría: el peso, a tomar por culo. Ahora todos ganan el sueldo en dólares. Si el dólar lo necesitamos en todos lados ¿El peso adónde lo llevas? A ningún lado”, había sido la frase que había dicho en 2022 y se viralizó en las últimas horas. Una sentencia que desató la crítica del periodista de Radio 10.

“Para él la dolarización es lo mejor que le puede pasar. Le importa un carajo el peso. No debe mirar un peso hace años. Se caga en el peso. Hay que pegarle un coscorrón al Kun Agüero para que entre en razón. Flaco, lo que estás haciendo hoy en las redes sociales lo ve toda la Argentina”, apuntó el conductor radial. Y continuó: “Vas a confundir a mucha gente. Es un hijo de puta, la verdad. Con todo cariño. Hay mucha gente que te mira, muchos de ellos pobres, y confundirlos de esa manera... Sé un poco responsable de las boludeces que decís. Hoy sos un personaje peligroso”.

Aquellas duras palabras provocó el áspero ida y vuelta, dado que el delantero se refirió al espacio que le había dedicado Duggan. “Yo lo único que quiero es que los argentinos sepan cuánto ganan realmente en dólares al cambio de pesos. Esa es mi única opinión. Gente, estos pesos equivalen a estos dólares. Este es tu sueldo básico. Con tu sueldo básico, ¿qué hacés? No podés viajar, no te podés comprar nada. Después hay que ver cómo se hace eso. Yo quiero que sepamos lo que realmente se cobra en dólares y sepan lo que realmente vale el peso. En lugar de putearme a mí y no tengo nada con el tipo. Lo que está mal es que me insulte. Mal tipo me dijo. Si ni me conoce. Insultar a una persona sin conocerla es de mala leche”, deslizó en una transmisión por strammer.

Sin dudas, el conflicto no cató bien en el ex delantero de la Selección. Y recientemente, el comunicador se expresó a través de su cuenta de Twitter para pedirle perdón: “Estimado Sergio Agüero, por acá te hago llegar mis disculpas, no fue mi intención insultarte. Solo quise llamarte la atención por tus declaraciones sobre la dolarización. Entiendo que no apoyás semejante bochorno. Me alegro ¡Saludos!”

El mensaje de Duggan dedicado al Kun Agüero

En la jornada del martes el dólar libre y sus variantes del mercado financiero volvieron a tomar impulso para acercarse a los 500 pesos, tras operar en $497 mientras que en el segmento bursátil se negoció entre 470 y 480 de la moneda local. La divisa en el mercado informal avanzó 7,1% en el día y llegó a marcar un nuevo récord para la venta, pero recortó posiciones luego de una serie de tuits que envió el ministro Sergio Massa.

El ex futbolista le contestó al periodista en una sus transmisiones

