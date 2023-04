La emoción de Paula Pareto al verse en un impactante mural de 80 metros en su barrio: “No lo podía creer”

Paula Pareto y un nuevo reconocimiento para su gloriosa carrera

Paula Pareto es una persona normal, de esas que camina entre los mortales. De carne y hueso. Se levanta todas las mañana, muchas veces toma su bicicleta y pone en marcha un recorrido de varios kilómetros. Otras, se sube a un transporte público que puede tener como parada final un quirófano para operar a pacientes o volver a pisar el CeNARD, ese lugar que aunque pasen los años, sigue siendo su casa. Ahora no como atleta, sino como asistente de la selección argentina de judo.

El tiempo pasa y la Peque se transformó en una deportista de culto en Argentina. Porque a la popularidad que alcanzó luego de consagrarse campeona olímpica en Río 2016, luego se le sumó su presentación como parte de la cocina más famosa del mundo. Todos la vieron a Pareto batallar por sus sueños sobre el tatami, pero también desenvolverse con magia con una hornalla en Masterchef.

Ese paso por la pantalla de Telefe la impulsó a crear Pareto Café, un local gastronómico que se puede encontrar en San Fernando y, en el que a veces ella misma se ofrece para llevar las delicias que prepara con el resto de su familia como su mamá, Mirta. Pero, hace algunas semanas, Paula no pudo contener la emoción de saber que, una vez más, lo que hizo vestida con el judogi se plasmó en una obra de arte digna de apreciar.

“Fue una sorpresa el mural. Bruno me lo mandó por Instagram, unas semanas antes de la inauguración y dije ‘bueno, ¿dónde será eso?’ Pensé que iba a decirme Hurlingham, re lejos. Pero cuando me dijo en San Fernando, no lo podía creer”, le dijo la Peque a Infobae.

Esa fue la reacción que tuvo la ganadora de la medalla dorada olímpica al ver las primeras imágenes de la obra de arte a cargo de Bruno Galati, un muralista oriundo de San Nicolás que recibió la llamada del municipio de San Fernando para retratar a Pareto y otros íconos del deporte argentino.

Pareto y el muralista Bruno Galati con la obra de fondo

“Hice a muchos deportistas. Por distintas circunstancias. Me ofrecieron hacer un paseo de deportistas en la zona de los aserraderos. Cuando me mandaron la pared, medio que me asusté, era muy grande. En una avenida. Pero fue un lindo desafío”, le confesó Galati a Infobae. El mural tenía unos 80 metros de largo por 7,50 de alto.

“En un comienzo era pintar a Diego Maradona, Lionel Messi y Manu Ginóbili, pero sumamos a varios deportistas cuando me confirmaron que el mural iba a ser más grande que la idea del comienzo. Yo propuse incluir atletas mujeres y desde el municipio nos sugirieron sumar a Paula”, expresó el muralista.

Para la obra, Galati utilizó la técnica stencil en las paredes, que queda en blanco y negro, a través de un método de uso con luces y las sombras de una foto que se elige para trabajar sobre la superficie elegida. “Toda la línea negra está pintada con un pincel muy chico. En total, estuvimos seis días en la primera etapa, y en la segunda, casi cuatro días más. Arrancamos a las 10 de la mañana y nos quedamos hasta las 12 de la noche”, agregó.

Pareto desconocía que, a pocos metros del lugar donde creció con sus padres y el resto de su familia, un artista estaba marcando a fuego una imagen inolvidable para su trayectoria deportiva.

“Yo estaba de viaje y un día, cuando estaba llegando al café, uno o dos vecinos me dijeron ‘viste que acá hay un mural’ Y yo les respondí ‘¿cómo acá?’ Ahí fue cuando me dieron la dirección y era en mi barrio. Después vinieron del Concejo Deliberante para ver si podía ir a la inauguración y les dije que sí”, contó la Peque sobre la sorpresa que fue enterarse de que estaban haciendo una obra de arte con su figura.

“Es un gran honor, Bruno un genio. Todo cuadró, muy lindo. Es un gran reconocimiento y un honor que me pusieran al lado de grandes referentes del deporte argentino. Es un mimo que me hace mi ciudad, mi municipio, así que lo tomo así. Fue una linda sorpresa. Muy agradecida”, le dijo Pareto a este medio.

Para el mural de Pareto se eligió una foto del podio tras la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Rio 2016

¿Cómo eligió el muralista la postal para retratar para la posteridad a Pareto? “Yo soy diseñador gráfico, así que uso una técnica que elimina los grises y sólo se ven luces y sombras. Primero los diseñé en la computadora, pero este, al ser tan grande, lo proyecté con un proyector, alargué por la calle, pasaba el colectivo. Fue una travesía”, explicó sobre la preparación para llevar adelante el mural que también contó con las figuras de Luciana Aymar, Gabriela Sabatini y en un último agregado, se sumaron Juan Manuel Fangio y el mejor tenista argentino de la historia, Guillermo Vilas.

Más allá de la obra, para Galati, conocer en persona a la persona que había retratado en su mural fue muy especial. “La conocía a Paula, no sabía que había estado en Masterchef. En los Juegos Olímpicos la vi. Realmente me enteré que era de ahí, y que la casa de los padres quedaba ahí a unas 10 cuadras”, recordó Bruno, que dio detalles de la recepción que recibió por parte de Pareto cuando le mostró una parte de lo que había logrado en esa larga pared.

“Un día, subí una foto a Instagram de la obra, la etiqueté y ella tardó menos de 10 minutos en repostearla. Una copada y ahí nos pusimos a hablar. Cero dramas, y quedamos en que le iba a llevar una obra a escala, pero al final tuve unos problemas y no pude ir a su local”. Entonces, ¿qué hizo la campeona mundial de judo? Se acercó a verse en una escala un poco más grande de su tamaño.

“Quedé sorprendido cuando me avisaron del municipio. Llegó y se puso a hablar como una más. Una experiencia increíble hablar con alguien que fue parte de tu mural. Muy copada, Paula”, concluyó el muralista. Una historia más con Pareto como protagonista. Porque a pesar que ya pasaron casi dos años de su retiro como deportista profesional, su imagen no para de crecer y reproducirse.

El mural tiene 80 metros de largo

Íconos del deporte argentino son parte del mural en San Fernando

Seguir leyendo: