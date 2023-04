“Positivos e ilusionados”: en Inglaterra aseguran que los jugadores del Chelsea quieren a Mauricio Pochettino como entrenador

Mauricio Pochettino podría volver a la Premier League para dirigir al Chelsea (REUTERS/Stephane Mahe)

El Chelsea atraviesa una de las peores crisis de las últimas décadas. Tras el despido de Graham Potter por los malos resultados del equipo, el nuevo dueño Todd Boehly decidió traer a un ídolo del club como Frank Lampard para que se haga cargo del primer equipo hasta encontrar al DT ideal.

Te puede interesar: Estalló el conflicto en Chelsea: el dueño volvió a ingresar al vestuario tras la caída ante Real Madrid y Thiago Silva lo criticó en una entrevista

En las últimas semanas, tras la eliminación ante Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League y luego de la derrota ante Brighton & Hove Albion en Stamford Bridge, el mandamás hasta llegó a bajar al vestuario e increpó al plantel por su bajo rendimiento. The Bleus navegan en la undécima posición en la Premier League, lejos de los puestos que clasifican a competencias europeas, y fueron eliminados de la FA Cup y la Copa de la Liga -en ambas ocasiones por el Manchester City de Pep Guardiola-.

Frente a este escenario, y en plena búsqueda de un entrenador que pueda enderezar este presente sin rumbo, los que ya habría elegido a su futuro líder habría sido el vestuario del equipo londinense. Según indicó The Telegraph, el plantel está “entusiasmado” con la idea de que Mauricio Pochettino se convierta en el próximo DT permanente del club.

Te puede interesar: Chelsea, en llamas: el dueño del club entró al vestuario, dio un duro discurso y apuntó contra un fichaje estrella

“El paso hacia Pochettino ha sido bien acogido en el vestuario del Chelsea, y se dice que los jugadores se muestran positivos e ilusionados con su posible nombramiento”, indicó el periódico británico. Los jugadores ingleses del Chelsea tienen compañeros internacionales que han trabajado a las órdenes de Pochettino en el Tottenham Hotspur, y en la plantilla se reconocen sus dotes como entrenador, junto con su reputación de buen gestor de hombres y motivador”, agregaron.

Hay que recordar que Recce James, Ben Chilwell y Conor Gallagher fueron parte de la nómina de la selección de Inglaterra en el último Mundial de Qatar y allí compartieron plantel con varios ex dirigidos por el DT argentino en su exitoso paso por el Tottenham. Uno de los más reconocidos es el delantero y goleador del combinado inglés, Harry Keane.

El argentino tuvo su último paso por el PSG (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

“La admiración del Chelsea por Pochettino avanza y el club espera decidirse pronto por su nuevo hombre, tras un proceso dirigido por los codirectores deportivos Paul Winstanley y Laurence Stewart”, informaron en el tradicional periódico sobre las posibilidades de que el ex director técnico del Paris Saint Germain se sienten en el banco de suplentes del equipo de Londres.

Te puede interesar: Real Madrid eliminó a Chelsea y jugará la semifinal de la Champions League

En relación a su último paso como entrenador, así como también a su basta experiencia, The Telegraph destaca que, para los jugadores más influyentes del plantel, sería un gran paso que Poche desembarque en Stamford Bridge. “Algunos de los miembros más experimentados y exitosos de la plantilla del Chelsea consideran a Pochettino un entrenador con un perfil y una experiencia dignos del Chelsea, ya que también estuvo al frente del PSG”.

En las últimas horas, uno de los grandes candidatos a quedarse con el puesto, el alemán Julian Nagelsmann, fue tachado de la lista. Luego de ser despedido en marzo del Bayern Munich se reunió con directivos de The Bleus, pero fue el propio DT el que decidió que el club “no era adecuado para él”, afirmó The Athletic. A pesar que Vincent Kompany, una leyenda como jugador del Manchester City, sería el otro apuntado, las chances para el rosarino no paran de crecer. Y su pasado en los Spurs no sería un condicionante.

“El Chelsea temía que la vinculación de Pochettino con los Spurs supusiera una dificultad, pero esos temores se han disipado significativamente y se cree que el argentino no lo ve como un problema, ya que todavía no se ha puesto en contacto con él para cubrir la vacante en el Tottenham”, indicó la prensa inglesa, que también sumó al Real Madrid como un futuro lugar desde donde podrían llamar al entrenador que viene de dirigir a Lionel Messi.

Seguir leyendo: