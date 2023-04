Crisis en Chelsea: las 13 figuras podrían abandonar el club y el recorte salarial que afectaría a Enzo Fernández

Enzo Fernández, una de las figuras del Chelsea que sufriría una baja salarial en caso de no clasificar a la Champions League (REUTERS/Dylan Martinez)

La crisis interna del Chelsea explotó y se avizoran tiempos de cambio. Pese a ser una de las instituciones que más dinero ha invertido en los últimos mercados de pases, los resultados están lejos de ser los esperados. El golpe más reciente fue en las últimas horas, al ser eliminados en los cuartos de final de la Champions League a manos del Real Madrid (era la única competencia en la que aún seguía en carrera para lograr un título).

La caída en el plano internacional dejó a los Blues prácticamente sin posibilidades de clasificar a una competencia internacional, ya que los dirigidos de manera interina por Frank Lampard navegan en la undécima posición en la Premier League (a 10 del último boleto a la Conference League a falta de solamente siete jornadas). Además fueron eliminados de la FA Cup (fue goleado por 4 a 0 por Manchester City en la tercera ronda) y la Copa de la Liga (lo sacó también el equipo de Pep Guardiola por 2 a 0 en tercera ronda).

“Hemos tenido que aumentar el tamaño del vestuario porque no se ajustaba al tamaño de la plantilla. Siempre habrá alguien disgustado porque no todos pueden jugar. El entrenador sólo puede elegir a once de una plantilla de treinta y tantos, es difícil. Tenemos que parar y poner en marcha una estrategia, de lo contrario la próxima temporada podríamos cometer los mismos errores”, explicó Thiago Silva, quien dejó en claro su malestar con las políticas adoptadas por los nuevos propietarios del club.

Ante este escenario, el dueño del Chelsea, Todd Boehly, que luego de las caídas contra Brighton & Hove Albion y Real Madrid bajó al vestuario para dialogar con los futbolistas, activará un recorte salarial. Según explicó The Telegraph, los nuevos dueños de la institución insertaron cláusulas en los últimos contratos que firmaron para protegerse en caso de no clasificar a la Liga de Campeones (está a 17 del Newcastle cuando restan solamente 21 puntos en juego).

Mirror, por su parte, advierte que no todos los futbolistas se verán afectados por esta situación. Los que no sufrirán bajas en sus pagos son los que firmaron acuerdos durante la era Abramovich, como Hakim Ziyech, Kai Havertz, Kepa Arrizabalaga, Mateo Kovacic y Christian Pulisic. Sin embargo, Enzo Fernandez, Mykhaylo Mudryk , Noni Madueke, Reece James, Cesar Azpilicueta y Ben Chilwell sí sufrirán mermas en sus cuentas bancarias.

Vale recordar que la institución inglesa gastó más de 600 millones de euros en fichajes en el último tiempo, destacándose los pases de deportistas como Enzo Fernández (120 millones), Wesley Fofana (80 millones), Mykhaylo Mudryk (70 millones), Marc Cucurella (65 millones) y Raheem Sterling (56 millones).

Chelsea tendría decidido no hacer uso de la opción de compra de Joao Felix (REUTERS/David Klein)

El diario As hizo foco en la importante depuración que habrá en la plantilla de cara a la próxima temporada: 13 jugadores podrían abandonar el club. Chelsea actualmente cuenta con una plantilla de más de 30 futbolistas, sin contar algunos jugadores que deberán regresar de sus préstamos, como Romelu Lukaku (Inter), Ethan Ampadu (Spezia) o Callum Hudson-Odoi (Bayer Leverkusen).

Los ingleses tendrían en claro no hacer uso de la opción de compra del delantero portugués João Félix, quien no logró asentarse en la Premier League y deberá retornar al Atlético de Madrid, donde el Cholo Simeone tampoco lo tendría en cuenta.

En lo que respecta al arco, el senegalés Édouard Mendy seguirá su carrera fuera de Londrés y el español Kepa Arrizabalaga podría seguir sus pasos en caso de llegar una cara nueva para la portería.

En caso de llegar ofertas acordes, los defensores españoles César Azpilicueta y Marc Cucurella también armarían las valijas. Otro integrante de la última línea que estaría bajo la lupa es el senegalés Kalidou Koulibaly, quien desembarcó en los Blues hace una sola temporada.

Aunque sus cotizaciones mermaron en el último tiempo producto de la mala campaña, Chelsea también necesita recaudar y bajar su rocosa masa salarial y por eso escuchará ofertas en este verano europeo por futbolistas como el internacional suizo Denis Zakaria, el croata Mateo Kovacic, el inglés Ruben Loftus-Cheek, el alemán Kai Havertz, el estadounidense Christian Pulisic, el marroquí Hakim Ziyech y el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang.

