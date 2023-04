Agresión en los testículos y expulsión: el nuevo cruce entre LeBron James y Dillon Brooks que da que hablar en la NBA

Brooks golpeó a LeBron James e intensificó su rivalidad

LeBron James y Dillon Brooks se robaron todas las miradas del tercer duelo de los playoffs entre los Angeles Lakers y los Memphis Grizzlies que acabó con victoria 111-101 para el 2-1 en la serie. Ambas estrellas habían protagonizado cruces en la previa, hasta que en este encuentro se produjo una agresión por parte del canadiense.

En la transmisión se pudo ver el momento en el que el jugador de 27 años le propició un golpe en los testículos al múltiple campeón de la NBA durante la segunda mitad del encuentro, cuando los Grizzlies perdían por 16 puntos.

El contacto se produjo cuando King James tenía la posesión del balón y se disponía a dirigir el ataque. En ese momento, el alero soltó el brazo izquierdo y su mano fue directo a las partes íntimas del experimentado basquetbolista quien automáticamente cayó sobre la pista en donde permaneció tendido por un largo tiempo.

Tras considerarse como falta flagrante 2, la acción terminó en expulsión para Brooks y el público aplaudió tras conocer la decisión de los jueces mientras abandonaba la cancha.

Cabe recordar que ambos ya habían protagonizado un cruce durante el segundo partido en donde Brooks aseguró que: “No me importa lo que digan. LeBron está viejo. Me ha dicho algo en el momento que cometí la cuarta falta. Tendría que haber empezado a hablar mucho antes. Me encanta tocar las narices. No respeto a nadie que sea incapaz de meterme 40 puntos”.

Lebron James estuvo tendido en la pista durante un tiempo tras recibir el golpe (Getty)

Ahora, tras este nuevo enfrentamiento, y consumada la victoria, LeBron respondió: “Al final, mi currículum y lo que he hecho por esta liga hablan por sí mismos. Mi foco está en mis compañeros y en que encontremos una manera de derrotar a los Memphis Grizzlies, no sobre cómo puedo derrotar a un individuo de su equipo”.

Después de sus polémicas declaraciones, Brooks fue recibido en Los Ángeles con abucheos desde el calentamiento por unos aficionados que pitaron todas y cada una de sus acciones antes y durante el encuentro. Brooks tuvo una actuación muy discreta (7 puntos con un triste 3 de 13 en tiros).

“Solo queríamos jugar bien, conseguimos una victoria y queremos intentar hacer lo mismo en el cuarto partido”, indicó LeBron.

“Este no es mi primer rodeo. He tenido esto a lo largo de toda mi carrera con ciertos individuos... es fácil... Ganamos esta noche, no quiero empezar esto (...). No voy a hacer esto, no voy a hacer esto...”, explicó con una sonrisa y mordiéndose la lengua.

El cuarto partido de esta vibrante serie entre los Lakers y los Grizzlies se disputará el lunes también en Los Ángeles.

