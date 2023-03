La impactante cadena de oro y diamantes que recibió LeBron James por hacer historia en la NBA

La joya que le regalaron a LeBron James por hacer historia en la NBA

LeBron James es una historia viviente del básquetbol. Además de sus cuatro títulos de la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020) y sus dos medallas de oro Olímpicas (Beijing 2008 y Londres 2012), el oriundo de Akron grabó su nombre en los libros luego de superar los 38.388 puntos de Kareem Abdul-Jabbar, lo que le permitió convertirse en el máximo anotador de todos los tiempos en la liga estadounidense.

El pasado 7 de febrero, en la derrota de Los Angeles Lakers por 133 a 130 contra los Oklahoma City Thunder, The King consiguió el registro de puntos que necesitaba para hacer delirar a los fanáticos. “Ha sido muy especial. Soy un niño de una pequeña ciudad de Ohio, ha sido un momentazo, pero no creo que lo haya procesado todavía. Es un sentimiento irreal. Yo y mis amigos siempre soñábamos con ser estos tipos, jugábamos a ser ellos en la calle. Ahora, ser comparado con ellos no parece real”, expresó una vez finalizado el encuentro.

LeBron James recibió una impactante cadena de oro y diamantes

Para celebrar este hito, la National Basketball League y Los Angeles Lakers le hicieron un exclusivo regalo al basquetbolista de 38. Se trata de una impactante cadena de oro sólido y diamantes creada por la firma Eliantte, diseñada por Elliot Eliantte, propietario de la marca. Aunque no se filtró a la prensa el precio de la joya, se estima que su valor es muy elevado.

En el frente del dije aparece la figura de un León de oro y la leyenda “Leading scorer NBA All-Time” (Líder anotador de todos los tiempos en la NBA) y los números 23 y 6, los mismos que utilizó durante su exitosa carrera en Cleveland Cavaliers, Miami Heat y en la franquicia de California.

Los equipos en los que jugó y los récords de LeBron James

Al dorso aparecen tallados los tres logos de los equipos en donde jugó y algunas de sus principales estadísticas, como Rookie del año en 2004, cuatro veces MVP de las Finales ((2012, 2013, 2016 y 2020), cuatro veces MVP de la temporada (2009-2010-2012-2013), conformó en 13 oportunidades el Mejor Quinteto de la NBA ((2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020), cinco veces el mejor Quinteto Defensivo y participó en 19 ocasiones en el All-Star Game de la NBA.

Vale recordar que LeBron James actualmente padece una lesión en el tendón del pie derecho, lo que lo alejará de las canchas por al menos tres semanas. una baja sensible para unos Lakers que vienen de vencer el miércoles a los Memphis Grizzlies por 112 a 103.

La cadena de oro para LeBron por hacer historia en la NBA

Los entrenados por Darvin Ham, que mañana se verán las caras con los Toronto Raptors, actualmente se encuentran en la novena posición de la Conferencia Oeste con un registro de 32 victorias y 34 derrotas, lo que les permite estar en zona de Play-in.

