Holan le respondió a Milito y calentó la interna en Independiente: “No es momento para entrar en polémicas”

La respuesta de Holan a Milito: “No es momento para entrar en polémicas”

Su paso por Defensa y Justicia era la única prueba válida de Ariel Holan como entrenador de Primera División para su llegada a Independiente en 2017. Sin un pasado como futbolista, el outsider reemplazó a Gabriel Milito en la dirección técnica y comandó al equipo a la obtención de la Copa Sudamericana venciendo a Flamengo en el Maracaná ese mismo año. Sin embargo, la alegría futbolística nunca opacó las diferencias existentes entre ambos hinchas confesos del Rojo, que se reavivó en los últimos días, en medio de la crisis institucional de la entidad, cuando el Mariscal lo señaló como uno de los responsables de la grave situación económica.

El técnico de la Universidad Católica de Chile se mostró molesto por la pregunta surgida en plena conferencia de prensa, debido a que su equipo tendrá un duelo clave este sábado ante Colo Colo para treparse a la cima del campeonato trasandino: “Espero que con esta respuesta se cierre el tema Independiente porque estamos a 24 horas de un partido muy importante para nosotros. Me parece que hablar de esto... Pero por respeto te voy a contestar”.

Cabe recordar que Milito había sido consultado sobre la delicada situación que atraviesa Independiente, un club muy cercano a sus afectos ya que fue allí donde se formó, debutó en Primera y fue campeón en el último título a nivel nacional que consiguió el Rojo hace 21 años. “Gestionó el ámbito deportivo en ese momento de la institución y no supo manejarse en el éxito de haber ganado la Copa Sudamericana. Ahí empieza este lamentable momento del club. Y además, esa persona, que se golpea el pecho diciendo que ama el club y que es hincha de Independiente, todos sabemos muy bien cuál fue su comportamiento después de ganar la Sudamericana. Lo tengo clarísimo. Lo dejaron hacer lo que quiso, ahí está la responsabilidad de los dirigentes. Creo que fui bastante claro sin nombrarlo”, explotó en declaraciones realizadas en conferencia de prensa después de la reciente victoria de Argentinos ante Unión por la Liga Profesional.

Más allá de haber apuntado también a la dirigencia encabezada por Hugo Moyano, el conductor del Bicho puntualizó en Holan y el DT acusó recibo desde el otro lado de la Cordillera: “Soy hincha de Independiente y también soy socio hace más de 25 años. No es un momento para entrar en polémicas ni responder porque primero está Independiente. Ayer, hoy y hasta el día que me muera. Pero me sobran argumentos para hacerlo y cuando llegue el momento, los voy a esgrimir”. A continuación, se tomó unos segundos para felicitar a Ricardo Zielinski después de su nombramiento en la institución: “Gracias a Dios, ya tenemos entrenador y, de paso, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo al Ruso y desearle lo mejor”.

El enfrentamiento entre ambos no es reciente, ya que viene de larga data y se remonta en la previa al arribo de Holan a Independiente. En diciembre de 2016, Milito se había marchado tras dirigir solamente 19 encuentros en la entidad y comenzó la danza de nombres para conocer su reemplazo. En ese escenario, se viralizó un audio del orientador con declaraciones referidas a dos emblemas del club: “Con espalda no se resuelve esto, porque yo lo vi a Burruchaga irse en nueve meses y ahora a Milito en seis. Se resuelve con capacidad y con gestión, y eso es lo que yo puedo ofrecer”.

Estas palabras no frenaron su desembarco a Avellaneda, pero el éxito continental condujo a la llegada de distintos refuerzos por cifras millonarias, cuyas consecuencias sufren las arcas financieras en la actualidad con deudas con Gastón Silva, Gonzalo Verón y América de México por la falta de pago en la transferencia de Cecilio Domínguez, entre otras.

