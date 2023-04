Marcos Moneta, el “Rayo” que ilumina la ilusión de Los Pumas 7s: de su inesperada irrupción en la Selección al impactante promedio de tries

Moneta y un try acuático

Marcos Moneta es una de las estrellas del seleccionado argentino de Seven, el equipo nacional de rugby de siete jugadores que marcha segundo en el Circuito Mundial y se encuentra cada vez más cerca del objetivo que se propuso en el inicio de la temporada: clasificar de forma directa a los Juegos Olímpicos de París 2024, a los que accederán los cuatro mejores equipos del ranking.

En la última etapa de Singapur cumplió sus primeros 100 partidos con la camiseta del seleccionado y en ese encuentro se anotó con dos tries, uno de ellos clave para poder dar vuelta el resultado adverso, definir el partido ante Gran Bretaña y conseguir el primer lugar en su grupo, para de esa forma evitar el cruce directo en los cuartos de final con Nueva Zelanda a quien de esa forma recién enfrentó en la final del torneo.

Con 87 tries anotados Moneta tiene un promedio de 0,85 conquistas por duelo, que lo posiciona en el sexto lugar entre los máximos artilleros de la historia, situación que consiguió con tan sólo 18 etapas disputadas y 102 encuentros jugados desde su debut en Hong Kong, el pasado 7 de abril de 2019 con, por supuesto, un try apoyado ante Fiji.

Una irrupción meteórica

Medalla de bronce en Tokio 2020 como tryman del torneo con seis conquistas, luego fue elegido como el mejor jugador del mundo de la especialidad por World Rugby.

Moneta además se adjudicó el Olimpia de Plata con el cual el Círculo de Periodistas Deportivos reconoce a los mejores de cada especialidad. En 2021 fue considerado como el mejor jugador del año de la Argentina. El Rayo, como fue bautizado por su pique explosivo y su facilidad para llegar al try, no para de quebrar marcas.

Una aparición sorpresiva

Moneta se inició en el Club San Andrés, la institución que juega el torneo de la URBA en la Primera B y utiliza una camiseta azul similar a la del seleccionado de Escocia.

Así lo recuerda permanentemente Marcos luego de apoyar cada try, cuando se hace la cruz que simboliza el escudo de su club, en agradecimiento a todos los que ayudaron desde su formación y a los que lo siguen cada fin de semana a través de la televisión.

El Rayo es una de las grandes atracciones del Circuito, así lo manifiestan en cada transmisión oficial de World Rugby, con los relatos apasionados de sus tries y las comparaciones nada menos que con Messi cuando patea larga la pelota al pie y muestra un dominio poco habitual del pique de la ovalada.

Sin embargo su llegada a los seleccionados nacionales no fue de la manera tradicional, ni por los carriles habituales. La Unión Argentina de Rugby estaba preparando el equipo para los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018 y Moneta “no figuraba” en el plantel, a pesar de que ya habían visto a más de 500 jugadores.

Pedro Candotti era el entrenador de la División Superior de San Andrés y estaba desde hacía unos años trabajando con el Seven de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Desde su club, lo habían contactado para que pudiera ver a un chico que en las divisiones juveniles se estaba destacando y tenía algunas “condiciones diferentes”.

Candotti fue a verlo un domingo por la mañana en un partido de la categoría de menores de 17 años, en el que Moneta sencillamente la rompió. Hizo tres tries y enloqueció a todo el equipo rival con su velocidad. Pedro habló con Lucas Borges, quien era el entrenador argentino para los Juegos de la Juventud, y le insistió con que probara a al Rayo. Éste lo recibió, a pesar que ya tenía un plantel armado con 30 jugadores de esa edad y como compromiso para con el entrenador, más que pensando en que aparecería “un rayo”.

Cuando Borges le tomó la prueba no pudo creer los resultados que le llegaron. Llamó a Candotti y le dijo que había realizado los mejores registros en casi todas las mediciones tomadas. Así, de esa forma, Moneta se sumó al plantel argentino que luego se coronó campeón de los Juegos de la Juventud con algunos compañeros que hoy integran el plantel de Los Pumas y juegan en las principales ligas europeas, como Juan Martín González, Ignacio Mendy, Lucio Cinti y Juan Bautista Pedemonte, entre otros.

En Tokio, tryman y medalla de bronce

Los Juegos Olímpicos de Tokio se postergaron por el COVID-19 al año 2021 y se disputaron sin público en las tribunas. Una pena, porque los espectadores se privaron de ver en vivo a una de las grandes estrellas de los Juegos. Allí, Moneta sorprendió y ratificó que estábamos en presencia de un jugador diferente. Seis tries y dos corridas espectaculares en el histórico triunfo por los cuartos de final ante Sudáfrica, en un partido épico que se ganó con un jugador menos desde el arranque, por la expulsión de Gastón Revol en la madrugada del partido, y una ventaja casi imposible de sostener en esta disciplina con un hombre de menos.

Pero esa no fue una actuación aislada. Moneta lo ratificó en cada etapa en la que estuvo presente, ya que después padeció dos infecciones que lo dejaron afuera de competencias determinantes, como el Mundial de Seven de Ciudad del Cabo del año pasado, donde Los Pumas finalizaron en la quinta posición.

En el cruce por una medalla se enfrentaron ante los All Blacks Sevens, rival contra los que perdieron por 12 a 10, en un trámite tan ajustado que seguramente con Moneta en la cancha pudo haber tenido un desenlace diferente.

Una estrella, un equipo, una familia

Con Marcos en la cancha, la Argentina volvió a ganar una medalla de oro en Vancouver 2022 luego de 13 años. El Rayo anotó 10 tries e igualó otro récord, el que tenía nada menos que su actual entrenador, Santiago Gómez Cora, cuando en Wellington 2002 había apoyado la misma cantidad.

¿Pero porque fue tan relevante la aparición de Moneta?

Sin dudas porque detrás de él hay un gran equipo, una familia como se autodenominan desde el propio staff. Nada de ello sería posible sin tener en el plantel a jugadores de la categoría y el nivel de Gastón Revol, Santiago Álvarez Fourcade y Matías Osadczuk, los tres que alternaron la capitanía en los últimos tiempos.

Revol es el jugador con más etapas disputadas en la historia del circuito, 96 desde su debut, en Londres 2009. El cordobés tiene 981 tantos en 450 partidos. El bahiense Álvarez Fourcade se reincorporó luego de una grave lesión que lo dejó afuera del último Mundial y tiene 239 tantos en 261 partidos. Matías Tute Osadczuk apoyó su try número 100 en Singapur con 186 partidos jugados y estuvo en el podio de los que más tacklearon. Pero además cuentan con Luciano González Rizzoni y Germán Schulz, quienes son piezas claves por experiencia, entrega y contagio.

Y claro, no se quedan atrás los más nuevos; entonces Rodrigo Isgró, Santiago Vera Feld y Tobías Wade ya parecen veteranos, pero no suman más de tres años en el equipo: debutaron en Hamilton 2020, Dubai 2021 y Singapur 2022, respectivamente. El resto de los que van llegando se acoplan con entendimiento, compromiso y lo que es mejor, muy buenas actuaciones que hacen que el equipo nunca desentone a pesar del recambio.

¿Entonces, porqué Moneta es tan determinante?

Porque tiene una velocidad más que el restoy es un jugador desequilibrante que destraba muchos partidos. Y así como tiene un equipo que lo respalda, él aparece en los momentos justos y cuando más se lo necesita. Ahí como por arte de magia se anota en los tries decisivos de las instancias determinantes de esos partidos claves.

Como por ejemplo, el del título de Vancouver que apoyó ante Francia; o el de Hamilton que sumó en la definición para la Copa ante los All Blacks; o mismo el de Vancouver 2022, en donde la Argentina se coronó con dos conquistas de su cosecha ante Fiji, o cómo olvidar el partido de Dubai 2021 en el qie hizo tres tries en el cotejo por el tercer puesto ante Francia.

Una estadística que seguirá sumando tries

Cuando restan dos etapas para finalizar el Circuito, Toulouse y Londres, los números de Marcos Moneta no dejan de sorprender. El Rayo, con 12 partidos posibles en lo que resta de esta temporada, todavía tiene la chance de alcanzar los 100 tries.

Así, por ahora, en el recuento de los 87 que apoyó y los 102 partidos que jugó, hay que decir que Irlanda es el rival contra el que más se midió: lo enfrentó 10 veces y le anotó 8 tries. El otro dato es que a Kenya todavía no le hizo ningún try, en dos partidos jugados.

Y lo que es para destacar es que ante las potencias del Seven tiene números que son muy relevantes: tiene ocho tries en ocho partidos frente a Fiji; siete conquistas en ocho duelos ante Australia; nueve frente a Francia en ocho cotejos jugados; cuatro sobre cuatro ante Gran Bretaña; dos a Nueva Zelanda en seis cotejos; cuatro a Sudáfrica en nueve partidos y seis a USA y Samoa en la misma cantidad de presentaciones.

Logró nueve tries ante Canadá en siete cotejos; cinco con Japón en la misma cantidad de duelos; uno frente a Alemania, Corea y Hong Kong, la única vez que jugó contra ellos; dos veces le anotó a Tonga en un partido y a España en cinco; uno a Jamaica en dos choques y dos a Escocia, en cuatro; cuatro tries a Gales en tres partidos y cinco conquistas a Inglaterra en la misma cantidad de encuentros jugados (estos últimos tres equipos ya no juegan el circuito mundial, porque se unificaron bajo la bandera de Gran Bretaña).

Marcos Moneta es sin dudas “El Rayo”. Sus tries se gritan como los goles de Messi o las corridas de Julián Álvarez. En las tribunas de todo el mundo se lucen las camisetas argentinas, mientras él, con su humildad de siempre y el gesto de agradecimiento para su club, San Andrés, sigue cautivando al planeta rugby.

Es argentino y hoy una de las estrellas del circuito. Esas que alimentan a un equipo que nunca se da por vencido y que en cada etapa va por más. Moneta, con sus cualidades y destrezas es una pieza más de ese andamiaje que tan bien construyó Santiago Gómez Cora, de esa familia que está tan cerca de lograr el objetivo que se propusieron en el inicio de la temporada: jugar los Juegos Olímpicos de Francia 2024.

