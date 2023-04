Martín Palermo se quebró al hablar de Alexis Sabella tras sus preocupantes mensajes: “Si puedo aconsejarlo como un padre, lo haré”

Martín Palermo se refirió al estado mental de Alexis Sabella

Alexis Sabella, mediocampista de 21 años que juega en Platense, preocupó a todos en los últimos días: borró repentinamente todas sus publicaciones e historias destacadas de Instagram y escribió en su biografía “Me duele mucho no tener más ganas”. Acompañó su expresión con una imagen de perfil con fondo negro y repitió la metodología en Twitter. Las alarmas sonaron y el mundo del fútbol se movilizó, sobre todo los fanáticos que detectaron su preocupante accionar en las redes sociales. Martín Palermo, que le dio minutos en la derrota ante Barracas Central, se refirió a su caso.

“Estamos todos acompañándolo, el cuerpo médico está cercano a él, sus compañeros fueron el primer apoyo y yo también he conversado con él y está bien. Lo importante es acompañarlo y saber que a veces no hay que responsabilizar a los jugadores con llevar a sentir bastante responsabilidad y presiones por ciertos momentos, que son chicos. Tiene 21 años Alexis, como tantos otros más. Ellos eligieron esta carrera por pasión, porque el fútbol es algo que muchos chicos eligen en su adolescencia y a veces no tienen esa contención o formación de saber qué va a venir después”, fue el prólogo de Palermo en plena conferencia de prensa luego del 0-1 ante el Guapo.

El técnico de Platense continuó con su monólogo sobre Sabella: “Se encuentran con situaciones que no saben resolver. Ahí estamos nosotros como entrenadores, cuerpo médico y psicólogos para ayudarlos, para acompañarlos. Saber que lo que se escucha de ‘los jugadores son millonarios y después en la cancha no dan lo que tienen que dar’... Tienen la misma responsabilidad que cualquier trabajador. La carrera del jugador es corta, hay muchas exigencias y responsabilidades. Son seres humanos como cualquier persona. Atrás de la cancha y la exposición, tienen una vida. Y en esa vida necesitan contención, amor y que los guíen por este camino”.

El posteo de Alexis Sabella que preocupó a todo Platense y el mundo del fútbol

“Hay que tratar de que el fútbol sea parte de lo cotidiano, que se viva con la pasión que se vive porque somos así los argentinos, pero a veces como los chicos que están muy pendientes de las redes sociales, que son muy ingratas las críticas hacia ellos, es feo. Uno también las recibe, pero ya ha pasado por eso. Ellos a veces no tienen esa posibilidad de que lo absorben y en su cabeza responda. Hay que concientizarlos en todo a los chicos, desde inferiores a los padres y creer que esto no es de vida o muerte, sino tomar lo lindo que es el fútbol argentino y lo pasional que es, pero saber que en cada jugador de un equipo hay una persona”, fue otra de las profundas reflexiones del Titán.

El ex jugador de Boca y Estudiantes de La Plata fue felicitado por su discurso por uno de los periodistas presentes y allí fue cuando se quebró: “Tengo un hijo de 26 años dedicado al fútbol y sé lo que se esfuerza para estar lejos de la familia. Obviamente que él eligió esto y yo lo acompaño como padre y aconsejo como jugador que fui. Pero muchas veces tomo es rol para con los jugadores, para mis jugadores, en esta contención y ayuda”.

Al mismo tiempo, reveló: “A Alexis no le hablé como entrenador, le hablé como una persona cercana. Y si puedo ayudarlo como un afecto, como un padre, trataré de hacerlo de esa manera. Cno cada uno de ellos. A veces es difícil porque el jugador mantiene cierta distancia con el entrenador, pero estamos para eso, para ayudarlos, para hacerlos crecer, hacerlos mejorar y guiarlos. Saber que el fútbol es parte de esto, encontrarse con situaciones adversas y difíciles. No todas son alegrías, éxito y reconocimiento, siempre se pasa por situaciones mucho más difíciles. Para eso hay que ser fuertes y darle para adelante.

Y concluyó: “Hay un grupo humano importante que fue el primero que respondió ante la necesidad de Alexis y su pedido. Estamos todos cerca y pendientes de él”.

