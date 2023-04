“Una serie de actuaciones mediocres”: la feroz crítica contra Mbappé por su presente en el PSG que sacude a Francia

Kylian Mbappé, en el centro de las críticas por su presente en el PSG (REUTERS/Gonzalo Fuentes

El PSG atraviesa una etapa convulsionada de cara al final de la temporada. Más allá de ser el único líder de la Ligue 1 con seis puntos de ventaja sobre el Lens, el futuro del equipo es incierto en varios aspectos. Uno de ellos es la renovación del vínculo con Lionel Messi y qué sucederá con la continuidad o no del entrenador Christophe Galtier en relación al armado de la plantilla para la campaña 2023-2024.

Te puede interesar: Mbappé estalló de furia y desató otro escándalo en PSG por una campaña publicitaria: “Esto no es Kylian Saint-Germain”

En medio de los rumores, la prensa en Francia apuntó contra el presente de Kylian Mbappé. La gran estrella del Paris Saint Germain, cara visible del club que lidera Nasser Al-Khelaifi, recibió críticas de parte del medio deportivo más relevante del país europeo. “Acostumbrado en los últimos años a disimular los límites del equipo por sus repetidas proezas, Mbappé ya no es una excepción”, indicó el diario L’Equipe.

“En las últimas semanas, el delantero de 24 años ha tenido una serie de actuaciones mediocres con su club. Tres partidos enteros seguidos sin marcar, esto no le pasaba desde otoño de 2021, época en la que digería su fichaje fallido por el Real Madrid”, agregó el periódico francés.

Te puede interesar: Una histórica figura de Francia explotó contra Kylian Mbappé: “Es torpe y no elegante, que pare con los egos”

Además de hacer referencia a su sequía goleadora en los últimos encuentros, también remarcaron como bajó su producción individual en otros aspectos del juego. “No gestiona sus diferencias habituales, sus salidas son menos demoledoras, más contadas, es menos clínico de cara a portería. Como si jugara con el freno de mano”, analizaron en el periódico.

No sólo Mbappé fue apuntado por L’Equipe, sino que el conjunto parisino también fue parte del crudo testimonio de la prensa local. Es que el delantero, que volvió tres días después de la derrota ante la selección argentina en la final del Mundial de Qatar, no tiene recambio en su posición en un plantel que está compuesto por figuras y jugadores jóvenes.

El delantero galo lleva tres partidos sin anotar y en Francia lo señalaron por su bajo rendimiento (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

“El club no le encontró un revestimiento adecuado y, mientras la integración de Hugo Ekitike es de momento un fracaso (27 partidos, 4 goles), Mbappé no pudo respirar”, dijeron sobre la no contratación de un futbolista para suplir a la estrella del PSG.

Te puede interesar: Los entretelones del escándalo entre Mbappé y el PSG: el gesto del club para apagar el incendio y la raíz del error

De cara a lo que viene para su carrera deportiva, el periódico plantea una duda sobre sí el atacante seguirá como cabeza del proyecto o volverá a analizar irse de Francia para buscar un nuevo destino.

“La incógnita sigue abierta pero tras la violenta crisis vivida internamente, el pasado verano, por unas contrataciones alejadas de las promesas mostradas, esto le ha llevado en las últimas semanas a plantearse interrogantes sobre su futuro en los próximos años”, escribieron sobre el delantero que cumplirá 25 años en diciembre próximo.

Hay que recordar que Mbappé estuvo en el centro de la escena cuando se quejó por la utilización de su imagen que hizo el club de París para la campaña de nuevos abonados para la próxima temporada. A través de su cuenta de Instagram, Kiki ha mostrado su furia por no haber sido informado debidamente del tono que tendría el spot publicitario, donde aparece como único personaje fuerte sentado en las gradas del Parque de los Príncipes. Hay imágenes de algunos jóvenes jugadores (Ismaël Gharbi, Warren Zaire-Emery, Nuño Mendes) pero sin rastro de Messi o Neymar.

“Acabo de ver la campaña de reabono del club para la temporada 2023/24. En ningún momento se me informó del contenido de la misma con mi interlocutor. Parecía cuando hice una entrevista básica en una jornada de marketing del club. No estoy de acuerdo con este vídeo publicado”, manifestó Mbappé en sus redes sociales.

Seguir leyendo: