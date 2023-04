Las horas más tensas en PSG: el escándalo que hizo estallar Mbappé, la “legitimidad” del DT y la visita del presidente al vestuario

Christophe Galtier brindó una conferencia de prensa antes del duelo contra Niza (REUTERS/Angelika Warmuth/File Photo)

Paris Saint Germain, pese a contar con una constelación de estrellas, atraviesa una importante crisis y atraviesa sus horas más difíciles luego de quedar afuera de la Champions League en octavos de final a manos del Bayern Munich y de hilvanar dos derrotas en fila en la Ligue 1, lo que puso en duda su carrera por el título.

En la previa al trascendental duelo de mañana ante Niza en condición de visitante (los de la capital lideran el torneo con 66 unidades, pero a seis puntos a falta de nueve partidos asoman Lens -recibe hoy al RC Strasbourg- y Olympique Marsella -visita el domingo al Lorient-), el director técnico Christophe Galtier brindó una conferencia de prensa para aclarar varios temas.

Uno de los principales focos de consulta tenía como protagonista a Kylian Mbappé. La piedra angular del proyecto del club francés no ocultó su fastidio por ser la cara principal de una publicidad para lanzar los abonos para la próxima temporada. El futbolista esgrimió que utilizaron su imagen sin su consentimiento.

“Es muy difícil expresarme, obviamente preocupa a Kylian y al club. Kylian estaba en muy buena forma para trabajar esta mañana, estaba sonriendo, interrumpió el entrenamiento con molestias en la cadera, pero eso no comprometerá su participación en Niza. Sé que ha habido muchas discusiones entre la gerencia y Kylian. El incidente, o el malentendido, se aclaró”, manifestó de forma concluyente el DT.

En las últimas horas, producto de estos reveses deportivos, varios medios franceses informaron que la continuidad de Galtier corría peligro y que incluso parte del plantel no estaba conforme con sus entrenamientos. “Evidentemente, cuando hay derrotas, no es cuestión de presión, sino de analizar el momento. ¿Me siento legítimo? Sí, repito. Obviamente tenemos que salir de esta espiral. Está en juego el undécimo título para el Paris Saint-Germain. Eso les dije a los jugadores, estamos seis puntos por delante. Pero, ¿qué hacemos con estos seis puntos? ¿Nos estamos dejando en un callejón sin salida o estamos reaccionando?”, esbozó.

“Estos son partidos importantes. Niza ha estado en una gran racha invicta desde que Digard asumió en el cargo. Es un equipo que tiene muchas certezas, mucha confianza, que es difícil de maniobrar. Luego estará la recepción de Lens, pero primero está Niza. Todos somos muy conscientes de que debemos hacer más, y yo estoy en eso cuando digo nosotros. También debemos mostrar más personalidad, también tener mucho orgullo. Nuestra situación no es aceptable. No debemos actuar, sino reaccionar”, añadió.

Durante la ronda de prensa, el entrenador también reconoció que mantuvo algunas charlas privadas con sus futbolistas. “Fue un discurso, o una aclaración precisa de la situación. Me reuní con algunos jugadores, uno a uno, para aclarar las cosas y mis pensamientos. Está el todo, y también los casos individuales. Hablé con algunos. ¿Hubo algún intercambio en el vestuario? No estoy en el vestuario. No lo sé. Por otro lado, todos entrenaron bien esta semana”.

Sobre la visita del presidente Nasser Al-Khelaïfi a las instalaciones del club, se limitó a informar que “el presidente vino a vernos, habló en el vestuario. Todo lo que se dice en el vestuario se queda en el vestuario. Pero era importante que el presidente estuviera allí. Habló con todos, no solo con los jugadores. Obviamente me siento preocupado por el discurso del presidente”.

