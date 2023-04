Peleas entre compañeros, una lesión insólita y la “vuelta” de LeBron James: las perlitas de una jornada caliente en la NBA antes de los Playoffs

El final de la temporada regular de la NBA dejó algunos momentos de tensión en varios partidos con peleas entre compañeros de equipo

Este domingo se cerró la fase regular de la NBA, en la cual se terminaron de definir todos los equipos clasificados a los Playoffs y el repechaje (Play-In) que determinará a los ocho mejores de cada conferencia que irán en busca del anillo. La última jornada tuvo momentos llenos de tensión que incluyeron peleas entre jugadores del mismo conjunto y en la que además se aseguraron la presencia de los campeones vigentes: Golden State Warriors.

Te puede interesar: El increíble robo de balón que deslumbró a todos en la NBA: “Es absolutamente salvaje”

Uno de los cruces más calientes estuvo en Minnesota, donde los Timberwolves vencieron 113-108 a New Orleans Pelicans y quedaron en la octava colocación. A falta de cuatro minutos para el final de la primera mitad, el francés Rudy Gobert, una de las figuras del elenco ganador, agredió con un puñetazo en el pecho a su compañero Kyle Anderson. La acción quedó registrada ante las cámaras y sorprendió al argentino Pablo Prigioni, integrante del cuerpo técnico de los Lobos.

Gobert no volvió a ingresar al partido y no se descartan sanciones para el pivote por su mal comportamiento. Pero ese incidente no fue el único en Minnesota, ya que Jaden McDaniels se retiró ofuscado del rectángulo de juego y le dio un puñetazo a la pared, lo que le generó una lesión en su mano derecha. Estas situaciones generan una enorme preocupación, ya que los Timberwolves chocarán con Los Ángeles Lakers (7°) en busca de meterse en Playoffs, donde esperan los Memphis Grizzlies de Ja Morant.

Te puede interesar: “Estaba nerviosa”: una fanática le pidió una foto a Messi y tuvo que recibir una particular ayuda para capturar el momento

En cuanto a los Lakers, que lograron al menos alcanzar el repechaje tras una irregular campaña, fue vital la sobresaliente actuación de LeBron James en la victoria ante Utah Jazz. El Rey aportó 36 puntos, como en sus mejores épocas, y sueña con reanimar a una franquicia histórica que intentará reinventarse.

LeBron James quiere revivir a Los Ángeles Lakers en su camino rumbo a los Playoffs de la NBA (Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports)

Otro de los conflictos internos estalló en el banco de Los Ángeles Clippers, que con su victoria ante Phoenix Suns consiguieron la quinta plaza en el Oeste. Cerca del cierre del tercer cuarto, Mason Plumlee y Bones Hyland se enfrentaron y tuvieron una discusión acalorada que no pasó a mayores. Esta situación llamó la atención de los presentes, dado a que el conjunto angelino volverá a enfrentarse a los Soles en Playoffs en días.

Te puede interesar: La guerra menos pensada en la Fórmula 1 entre dos jefes de equipo por Mick Schumacher: “No me habría atrevido a tratarlo así”

Por su parte, los Warriors de Stephen Curry, Draymond Green y Klay Thompson siguen en carrera para defender el título y consiguieron entrar en la sexta posición. Tendrán enfrente a los sorprendentes Sacramento Kings (3°) en la primera ronda de playoffs. Los de San Francisco despedazaron a Portland Trail Blazers 157-101 y son el rival a temer dada la experiencia en instancias decisivas, siempre bajo el mando del ganador Steve Kerr.

En la Conferencia Este con Milwaukee Bucks, Boston Celtics y Philadelphia Sixers clasificados con comodidad en los tres primeros puestos, habrá una intensa lucha en los Play-In entre el Miami Heat de Jimmy Butler y los Atlanta Hawks de Trae Young. El ganador de ese cruce será rival de los Celtics.

Stephen Curry, otra vez en Playoffs con Golden State Warriors (Ed Szczepanski-USA TODAY Sports)

EL CALENDARIO DE PLAYOFFS DE LA NBA

CONFERENCIA ESTE

Repechaje (Play-In):

- Martes 11 de abril

1. Miami Heat vs Atlanta Hawks (el ganador avanza a primera ronda como 7º y enfrentará a Boston Celtics)

- Miércoles 12 de abril

2. Toronto Raptors vs Chicago Bulls (el perdedor queda eliminado)

- Jueves 14 de abril

3. Perdedor de cruce 1 contra ganador de 2 (el ganador avanza a primera ronda como 8º y será rival de Milwaukee Bucks)

- Primera ronda de Playoffs:

Milwaukee Bucks (1) vs (8)

Boston Celtics (2) vs (7)

Philadelphia 76ers (3) vs Brooklyn Nets (6)

Cleveland Cavaliers (4) vs New York Knicks (5)

El griego Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, elude a Anthony Gill, de los Wizards de Washington (AP Foto/Jess Rapfogel)

CONFERENCIA OESTE

Repechaje (Play-In):

- Martes 11 de abril

1. Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves (el ganador avanza a primera ronda como 7º y será rival de Memphis Grizzlies)

- Miércoles 12 de abril

2. New Orleans Pelicans vs Oklahoma City Thunder (el perdedor queda eliminado)

- Jueves 14 de abril

3. Perdedor de 1 contra ganador de 2 (el ganador avanza a primera ronda como 8º y será rival de Denver Nugets)

- Primera ronda de Playoffs

Denver Nuggets (1) vs (8)

Memphis Grizzlies (2) vs (7)

Sacramento Kings (3) vs Golden State Warriors (6)

Phoenix Suns (4) vs LA Clippers (5)

Kevin Durant, una de las estrellas de Phoenix Suns, busca ganar un nuevo anillo en la NBA (Rebilas-USA TODAY Sports)

Seguir leyendo: