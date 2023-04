Las 4 atajadas del argentino Paulo Gazzaniga que evitaron el triunfo del Barcelona ante el Girona

*Paulo Gazzaniga fue una de las figuras en el empate sin goles entre el Barcelona y el Girona

Cuando tenía la oportunidad de situarse con quince puntos por delante en la tabla y diez partidos por disputarse, el Barcelona no pasó del empate en el Camp Nou ante el Girona, un rival que fue fiel a su estilo y mostró sus credenciales gracias al arquero argentino: Paulo Gazzaniga.

El arquero argentino fue el máximo responsable de la igualdad sin goles. De todos modos, los de Xavi Hernández están un poco más cerca de su objetivo y un punto más lejos del Real Madrid, aunque en su última presentación ofrecieron un juego previsible y dieron la sensación de que pese a ocupar la cima de La Liga, se les puede hacer larga la recta final.

Los blaugranas tuvieron cuatro ocasiones de gol a través de Gavi y Lewandowski, pero el Girona dispuso de la chance más clara del partido con una intervención del Tati Castellanos que Ter Stegen desactivó con autoridad.

El partido nació con ritmo de vértigo. Dos equipos acostumbrados al toque, vieron cómo sus volantes apenas intervenían y las acciones de peligro se sucedían en las dos áreas, aunque los remates no llegaban al destino deseado.

Las dos primeras llegadas fueron para los de Michel, con el delantero argentino y Tsygankov como intérpretes estelares; pero las respuestas del Culé se basaron en la jerarquía del goleador polaco y Ansu Fati, quienes no pudieron con la resistencia de Gazzaniga. Tampoco logró el objetivo local Santi Bueno, quien estuvo a punto de sorprender a su propio arquero, pero la figura de la jornada respondió a puro reflejo.

La solución tampoco estuvo en el banco de suplentes, dado que no aparecieron ni Borja García, ni Sergi Roberto. En tanto que Michel le dio la posibilidad a Aleix García y Xavi a Kessié, pero la inercia del espectáculo no se modificó. Los intentos de Tati Castellanos y Stuani no resolvieron el cerrojo de un duelo que finalizó empatado.

Con la repartición de puntos, el Barcelona se mantuvo en la cima para continuar con su camino rumbo al título y el Girona logró mantener su valla invicta para mantener su misión de mantener la categoría y soñar con la clasificación a la Europa League.

