La crítica de Ruggeri a Javier García por sus fuertes declaraciones tras la derrota de Boca Juniors ante Colón: “Eso es para cerrar la puerta del vestuario”

Oscar Ruggeri y sus compañeros debatieron tras los dichos del arquero de Boca Juniors luego de la derrota ante Colón de Santa Fe

Boca Juniors sufrió una nueva derrota en La Bombonera ante Colón de Santa Fe y el equipo que condujo Mariano Herrón volvió a cometer errores defensivos que le costaron los dos goles, que llegaron uno al minuto de comenzado el encuentro y el otro en tiempo de descuento. A raíz de esto, el arquero, Javier García, fue muy autocrítico con el rendimiento de sus compañeros y luego del traspié encaró los micrófonos con una frase resonante: “Fue muy malo todo. Desde el comienzo hasta el final. Entramos boludos, nos hicieron un gol de boludo y terminamos también, de boludo”.

El debate se instaló en el programa F90 de ESPN y Oscar Ruggeri se mostró en desacuerdo con las declaraciones del arquero que reemplazó a Sergio Romero para el encuentro de la décima fecha de la Liga Profesional. Mientras el conductor, Sebastián Vignolo, destacaba la valentía de García, el Cabezón lo frenó: “Eso es para cerrar la puerta del vestuario y decírselo a los jugadores, a sus compañeros”.

“Excelente declaración, es el comentario del día. Una autocrítica que necesita Boca. Le metieron un gol sobre la hora, contra Colón que hacía 18 años que no le ganaba, último en el campeonato y perdió también contra Instituto”, argumentó el Pollo. Al tiempo que Ruggeri cuestionaba la actitud del ex jugador de Tigre y Racing, el Mono Navarro Montoya apoyó al campeón del mundo: “No es el escenario delante de un micrófono. Yo lo entiendo que pueda estar caliente, a nosotros nos ha pasado de decir algo que no corresponde, pero también tenemos que aceptar que nos equivocamos. No me parece el lugar”.

Luego se metió en la charla Carlos Aimar, quien fue entrenador de Boca en 1990, y coincidió con las observaciones de Ruggeri y Navarro Montoya. “Lo tiene que decir adentro del vestuario. Cómo va a decir que entraron como unos boludos, no lo podés decir”, enfatizó el Cai ante la repregunta de Federico Bulos. “Yo te lo puedo decir a vos, pero no delante de un micrófono porque llegan todos calientes al vestuario. ¿Qué te crees que quiero salir a jugar y que me hagan el gol y me ganen?”, remató el Cabezón. Por último, Daniel Arcucci completó el análisis: ”Lo mejor que le puede pasar al Consejo es decir que la culpa la tienen los jugadores”.

Declaración Javier García, post derrota de Boca ante Colón

“El juego después lo dominamos. Tuvimos situaciones, pero fueron dos errores. Nos llegaron dos veces nomás y nos tenemos que hacer cargo de eso”, amplió Javi García en TNT Sports en la nota post partido.

Sobre a qué le atribuye esta dura caída ante el último de la tabla de posiciones, Javi García reconoció: “Es un poco de todo. A la distracción desde el primer minuto. Se juegan los 90 minutos. Hay que hacer autocrítica ahí adentro y mejorar. Hicimos un partido bueno, con dos distracciones y tenemos que mejorar muchísimo. Empezaremos el lunes de vuelta. Tenemos un partido importante el miércoles, así que nada, hay que ganar”.

Con la llegada de Jorge Almirón como nuevo director técnico, Boca tendrá revancha el miércoles 12 de abril en el clásico ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro por la fecha 11 de la Liga Profesional. El Xeneize tiene 14 puntos (4 triunfos, 2 empates y 4 derrotas) y está a 10 unidades del puntero, River Plate.

