Las confesiones de Enzo Copetti: su fanatismo por River, por qué no pateó el penal clave para Racing y el dardo a los jugadores de Boca

Enzo Copetti tuvo un gran paso por Racing, donde fue campeón y en dos temporadas aportó 32 goles y 8 asistencias en 96 partidos. Su salida se dio en medio de críticas por parte de algunos simpatizantes, pero el delantero surgido de Atlético Rafaela dejó una buena cantidad de dólares en la tesorería del club luego de ser vendido al Charlotte FC de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos.

El chaqueño brindó una entrevista en el programa Son Aviones, que conduce Agustín Fantasía junto al ex futbolista Brian Sarmiento, recordó su paso por la Academia y, entre otros temas, confesó su fanatismo por River Plate. De hecho, sus padres le pusieron Enzo por Francescoli, ídolo del Millonario. “Mi familia y yo somos hinchas. Si me llama River, obvio que iría, sería mi primera opción. Pero si me llama Racing, lo pensaría un poco más ”, reconoció ante una hipotética vuelta al fútbol argentino.

Luego, Copetti reveló que tuvo posibilidades de vestir la banda roja antes de pasar a Racing. “Hubo algo, pero yo no creo lo que dijeron... no pasa nada. Se habló de que no había plata y después trajeron a otro delantero”, lanzó. También contó que su representante recibió un llamado de Boca Juniors, pero que lo rechazó: “Estaba bien en Racing, no necesitaba ir”.

Acerca del apasionante final de la Liga Profesional 2022 que se dirimió en la última fecha y en la que Racing estuvo a un penal de ser campeón (falló Jonathan Galván), Copetti contó por qué no pateó, siendo uno de los encargados de rematar: “No pateé porque estaba cansado y no estaba pensando. Algunos tomaron el gesto como de cagón. Tuve personalidad para que lo patee otro”.

Otro de los episodios en el cual el ex Racing debió dar explicaciones fueron las cargadas con algunos jugadores de Boca por el Trofeo de Campeones que ganó la Academia en San Luis, con escándalo incluido. Copetti le dijo a Darío Benedetto que había perdido “la final más importante”. Muchos lo asociaron con la Copa Libertadores que River le ganó a Boca en Madrid en 2018, pero en realidad no fue por eso. “Se metieron con nosotros cuando a ellos no le hicimos absolutamente nada. Yo no iba a decir nada, pero me metían la púa desde atrás. No fue por Madrid, me nombraban a mí y me decían que estaba re Copetti”, agregó.

Por último, fue agradecido con Fernando Gago, su entrenador en su paso por Avellaneda: “Él y su cuerpo técnico me enseñaron muchísimo. Es difícil que alguien me enseñe todo lo que ellos me enseñaron. Aprendí lo que es jugar al fútbol”.

