El rol de Fernando Gago para lograr que Racing tenga “deserción escolar cero” en sus inferiores

El proyecto de Racing que logró deserción cero de los jugadores de las inferiores del colegio

Gran parte de los clubes argentinos tienen dentro de sus filas futbolistas que surgieron de las respectivas inferiores, en un mecanismo que se repite desde hace décadas. La educación empezó a tomar preponderancia en la mayoría de las entidad y desde Racing Club profundizaron un modelo para poner en el eje central a ese aspecto: Rubén Capria aseguró que la Academia tiene “deserción escolar cero” en su cantera y advirtió que Fernando Gago mucho tiene que ver en ese plan.

Te puede interesar: Detuvieron a “Cara de Paty” y a otros 21 barras de Racing en la previa del partido ante Huracán

Al manager del equipo de Avellaneda le consultaron sobre la renovación de Fernando Gago, con vínculo hasta diciembre de 2023, y el Mago quiso resaltar un detalle desconocido de Pintita. “Gago está súper comprometido no sólo con el proyecto deportivo del club de la primera división. Con todo. A veces son noticias que no salen tanto pero de tanto insistir y machacar conseguimos que los 230 chicos que están en el club en categorías formativas haya deserción escolar cero. Ese logro en parte es de Fernando que insiste todos los días y pregunta si van al colegio los pibes”, comentó en charla con ESPN.

Y agregó al respecto de la iniciativa: “Estamos trabajando en función que cada uno de los chicos que pasa por el club se capitalice humanamente para que el paso no sea en vano más allá de si llegan a primera o no”. Además, no dudó a la hora de confirmar el castigo en caso de que algún futbolista abandone el colegio. “No juega, así de simple. Es una buena contraprestación. Es para darle una herramienta que al final del día es pura y exclusivamente para el bien de ellos. Tenemos hasta posibilidades de secundario hasta para los empleados del club. En nuestro fútbol no se le da bola y para nosotros es importante”, añadió.

Te puede interesar: Racing le ganó 2-1 a Huracán en Avellaneda y da pelea en la la Liga Profesional

Capria argumentó por qué la educación durante el crecimiento de los chicos es tan importante para los encargados del fútbol. “El futbolista tiene que desarrollar el intelecto y eso hace que entienda los conceptos que un entrenador le da. Entra más fácil y les das herramientas para su vida”, declaró el mánager. Y concluyó al respecto con una última reflexión sobre el tema: “El paso de un entrenador por un club no es si saliste campeón solamente o no. La idea es poner el listón cada vez más alto. Nos exige a todos a ser mejores y se crea un círculo virtuoso en el fútbol. Yo no creo en eso de que todo está perdido. El otro día en el sorteo en Paraguay y subió ese chico de Embarcación de Salta me dejó herramientas para luchar y pensar que no todo está perdido”.

Seguir leyendo: