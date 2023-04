Boca Juniors busca a su nuevo DT: el pedido de Ameal, la decisión de Riquelme y el misterio por un candidato secreto

Boca Juniors ya embarcó rumbo a Venezuela para afrontar su primera cita por la Copa Libertadores. El compromiso frente a Monagas tendrá lugar en el estadio Monumental de Maturín y será válido por la Fecha 1 del Grupo F del certamen continental (hoy se abrirá la zona con el cruce entre Deportivo Pereira y Colo-Colo en Colombia). Con Mariano Herrón como interino, el Xeneize viene de ganar con claridad ante Barracas Central por la Liga Profesional y ahora quiere repetir fuera del país y a la espera de un sustituto definitivo para Hugo Ibarra.

En este contexto, hay que informar que con el contingente azul y oro viajó el presidente Jorge Amor Ameal, escoltado por dos miembros del Consejo de Fútbol como Jorge Bermúdez y Mauricio Serna. Al mismo tiempo, Juan Román Riquelme tomó la decisión de permanecer en Buenos Aires y se espera que haya novedades por el nuevo DT. El vicepresidente, que no suele viajar a todas las citas de Boca en el exterior, trata de acelerar las gestiones para finiquitar el asunto.

“Dejen de tirar técnicos”, dijo al pasar, con tono de sorna, Ameal. La máxima autoridad azul y oro no se acercó a dialogar con la prensa luego de que explotara una bomba interna como fue la separación del técnico del plantel profesional femenino Jorge Martínez, tras una denuncia por abuso sexual por parte de la encargada de prensa del club que salió a la luz y se hizo pública. El pope xeneize también había anunciado hace algunas semanas que en el mes de marzo Boca iba a presentar ante la Legislatura porteña un proyecto de rezonificación para avanzar con Bombonera 360, el plan con el que el oficialismo buscará ampliar la capacidad de su estadio. Por ahora no hubo novedades al respecto.

Román, en Buenos Aires; Ameal, rumbo a Venezuela con el plantel de Boca Juniors

Que Riquelme no viaje a Maturín no es tan llamativo, ya que Román suele acompañar al plantel en momentos definitorios de torneos, cuando cree oportuno hacerlo para aportar una inyección anímica a los jugadores y -sobre todo- cuando está desligado de responsabilidades para contratar un técnico. Ayer surgió el nombre de Luis Zubeldía, quien tuvo un debut auspicioso como DT de la Liga de Quito con un triunfo agónico frente a César Vallejo de Perú (ganó 2-1 en el sexto minuto adicionado).

Hoy apareció el nombre de un entrenador que fue presentado como el “tapado” de Riquelme. Según la información brindada por TyC Sports, el ex enganche tomó contacto con el ex jugador de la selección argentina y el Real Madrid Fernando Redondo. De fuertes lazos con la liga española por su emblemático paso por el Merengue, el exquisito ex mediocampista central ofició como embajador de La Liga en los últimos años. Siempre ligado al fútbol, se lo vio en más de una ocasión en canchas del fútbol argentino ya que su hijo Federico (ayer fue titular en la victoria ante Independiente del Valle por la Libertadores) juega en Argentinos Juniors. A los pocos minutos, el mismo medio desestimó la posibilidad.

Lo cierto es que el convincente 3-0 de Boca frente a Barracas el sábado pasado le permitió a Román y el Consejo de Fútbol cocinar a fuego lento al sustituto de Ibarra que pondrá fin al interinato de Herrón. Aunque están muy conformes con el aporte del ex ayudante de Miguel Russo y Sebastián Battaglia, es una decisión tomada que regrese a la Reserva. Esta noche estará acompañado en el banco de suplentes por Walter Pico (DT de la Quinta División), ya que su auxiliar Claudio Morel Rodríguez todavía no dispone del título habilitante por Conmebol para ocupar un lugar en el banco. En tanto, Raúl Cascini y Marcelo Delgado todavía arrastran una suspensión por los disturbios ante Atlético Mineiro en la edición de 2021 y por eso no pueden presenciar los partidos de Copa.

Mariano Herrón dirigirá otra vez al equipo en Venezuela por la Copa

La frase del fin de semana que sorprendió fue la de Diego Martínez, que según pudo averiguar Infobae figura en carpeta del Consejo. El entrenador de Tigre, tras la victoria ante Lanús por la Liga Profesional, aseguró que no lo habían llamado desde la Ribera pero abrió la puerta: “Que un grande como Boca se fije en mí y mi cuerpo técnico es un orgullo. Si llegara una oferta, nos sentaremos con el club para ver qué es lo mejor para ambos”. Las declaraciones generaron incertidumbre sobre todo teniendo en cuenta la proximidad del próximo compromiso del Matador por Copa Sudamericana (mañana ante San Pablo en Victoria).

El Xeneize recibirá a Colón por la Fecha 10 del campeonato local este domingo, desde las 21:30, en la Bombonera. Luego visitará a San Lorenzo el miércoles 12/4 y actuará en casa ante Estudiantes de La Plata el sábado 15/4, antes de debutar como local por la Libertadores frente a Deportivo Pereira el martes 18/4. El nuevo entrenador puede ser presentado de un momento para otro.

