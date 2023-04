El audio del VAR en el polémico penal en contra de River Plate: las quejas de Armani mientras revisaban la jugada

El audio del VAR sobre el penal de Armani en la derrota de River ante The Strongest

River Plate sufrió una dura derrota en el comienzo de la Copa Libertadores 2023. En la visita del equipo de Martín Demichelis a la altura de La Paz, The Strongest aprovechó y se quedó con el triunfo por 3-1 en el arranque del Grupo D de la competición continental.

El Millonario estaba en control del partido cuando, a los 21 minutos de la etapa inicial, se produjo la polémica de la tarde noche en el estadio Hernando Siles de la ciudad boliviana. Enrique Triverio se escapó de la última línea defensiva y Franco Armani salió a achicar. Si bien el arquero campeón del mundo no se arrojó al suelo, acompañó la trayectoria del rival hasta que el delantero sintió el contacto y se dejó caer.

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela no dudó y sancionó la pena máxima. El equipo del VAR acompañó la decisión luego de analizar la jugada. Luego de lo sucedido, la Conmebol publicó los audios y las imágenes de la acción que terminó en el primer tanto del encuentro. “Dale, déjala correr ahora”, dice Juan Soto, encargado del sistema de video arbitraje. “Te escuchamos, Jesús, estamos revisando la jugada”, sumó en el diálogo el asistente Edson Cisternas.

“Mira, el primer contacto. Es claro, es claro, penal confirmado. Vamos a ver el posible fuera de juego”, le indica Soto a su compatriota Valenzuela. De esta manera, en pocos segundos se determinó que la sanción del árbitro estaba bien cobrada. Pero mientras eso sucedía, de fondo en el video que difundió la Confederación Sudamericana de Fútbol, se escuchan las quejas del propio Armani contra el juez del partido.

“Levanto los brazos”, parece decir el portero de River en el cruce con Valenzuela. “¿A dónde lo toqué, a ver, con qué?”, expresó el guardametas mientras el VAR revisaba la jugada que luego terminó con el gol de Triverio, ex atacante de Unión de Santa Fe, para abrir el marcador en favor de The Strongest.

Jesús Valenzuela cobró el penal de Armani y el VAR lo apoyó con las imágenes (REUTERS/Manuel Claure)

Luego de esto, el equipo de árbitros se tomó unos dos minutos para analizar si el número 11 de los locales estaba o no en posición adelantada. Tras trazar las líneas correspondientes, tanto Soto como Cisternas confirmaron que Emanuel Mammana habilitó la acción ofensiva para el conjunto boliviano.

“Lo del penal va a quedar para mí en mi análisis interior. No voy a entrar en polémica con los árbitros, no hay retorno ni vuelta atrás. ¿Cobrable o no cobrable? Va a estar la duda”, dijo Demichelis en conferencia de prensa tras la derrota.

“Arrancamos muy bien. Antes del penal, tuvimos dos situaciones muy claras para ponernos en ventaja. Fallamos en la finalización, en ser contundentes. Nos pusimos 0-2 cuando el rival no había llegado prácticamente. Obviamente hubo un quiebre emocional, donde ellos empezaron a tomar mejor posición en el campo. Mi balance en lo duro que significa arrancar la copa con una derrota... Creo que jugamos muy bien 70 minutos, incluso la etapa final donde acá normalmente sufren cualquier equipo. Dominamos los últimos 30 minutos”, analizó el DT de River.

El camino continúa para el Millonario. El próximo fin de semana -domingo a las 19-, visitará a Huracán en Parque Patricios con la intención de afianzarse en la cima de las posiciones de la Liga Profesional. ¿La revancha por la Libertadores? Para eso deberá esperar, porque la segunda fecha de la fase de grupos la disputará el miércoles 19 de abril, como local, ante Sporting Cristal, de Perú.

