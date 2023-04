El exabrupto del Kun Agüero en el grupo de WhatsApp de la Kings League que se hizo viral

El equipo de Sergio Agüero cayó en los cuartos de final de la Kings League

Sergio Agüero fue uno de los máximos protagonistas en la presentación de la Kings League. A través de su equipo, Kunisports, se destacó como una de las caras visibles del proyecto liderado por el exjugador Gerard Piqué, aunque se vio privado de llegar a la final después de caer en los cuartos de final. Tras el título que obtuvo El Barrio, comenzó el mercado de pases para idear los equipos de la próxima temporada y, en medio de los cruces de vereda, el argentino mantuvo un fuerte exabrupto contra sus contrincantes.

Te puede interesar: Shakira y Piqué facturan: las millonarias sumas que reciben los dos tras su separación

El Kun es uno de los 12 presidentes de la competición, que se suma a diferentes personalidades como Iker Casillas, Ibai Llanos, el vigente campeón Adri Contreras y el streamer DjMaRiio, entre otros, como parte de la estructura que lleva a cabo los primeros movimientos en la ventana de transferencias. Justamente, el ex arquero del Real Madrid se anticipó a todos para adueñarse de una de las joyas del torneo y provocó el enojo del tercer máximo goleador de la selección argentina.

Casillas, encargado de 1K, pagó la cláusula superior a los USD 45 millones para quedarse con Guerrero y, con la sangre en el ojo, Agüero salió decidido a dar un golpe sobre la mesa. En medio de este escenario, gastó USD 59 millones por Noel, mediocampista de Los Troncos.

Te puede interesar: El Kun Agüero sufrió una arritmia en vivo en un stream con Ibai Llanos

Sin embargo, la venta obligada de su defensor para el curso siguiente motivó una taxativa respuesta en el grupo de WhatsApp de la organización. El principal dirigente de Ultimate Móstoles, DjMaRiio, divulgó la opinión volcada por el ex delantero que no dejó lugar a dudas: “Yo no confío en nadie. A partir de ahora me van a chupar la pija”.

Vale destacar que estas transferencias se basan en que cada uno de los 12 equipos poseen un presupuesto por encima de los USD 100 millones de euros, pero se trata de dinero ficticio con el que se pueden hacer fichajes, realizar compras y abonar distintas sanciones. De hecho, El Barrio ya perdió múltiples piezas de renombre para defender el campeonato ganado ante Aniquiladores FC en una final disputada en un Spotify Camp Nou repleto y que incluyó un pico con más de dos millones de espectadores en una misma transmisión.

"El consejo del día", escribió DjMaRiio sobre el mensaje de Agüero por la Kings League

Cabe recordar que los antecedentes entre el streamer y el Kun no son los mejores porque el exfutbolista del Atlético de Madrid mantuvo un cruce dialéctico en diciembre pasado durante la disputa de la Copa del Mundo. Luego de que España cayera eliminada ante Marruecos, el youtuber puso en tela de juicio a cuál equipo seguiría y Agüero contraatacó: “DJ Mariio, no seas pelotudo. Quedan ocho países, ¿a quién vas a ir? Tenés muchos colegas argentinos, ¿sos pelotudo o te hacés? ¿O querés ir por Francia? Jugaste vos a la pelota y les rompieron el orto. ¿Qué querés ir, por Inglaterra, que no te dan ni bola? Andá por Argentina que te damos bola, no seas pelotudo”.

Te puede interesar: Ibai obligó a Sergio Agüero a ver un video de goles de Cristiano Ronaldo: “Todos de tiro libre y de pedo”

Días más tarde, predijo que Francia le ganaría a la Albiceleste en el Estadio Lusail por 3-1 y el enojo del campeón de la Copa América 2021 fue escalando hasta abandonar el grupo que compartían entre los dirigentes del certamen. En medio de una transmisión por Twitch, puntualizó en DjMaRiio: “Yo lo único que dije en el grupo es que me caes para el orto. Nada más. Y te lo digo acá, en la cara”.

En otro orden, Agüero anunció recientemente una de las visitas de lujo que tendrá dentro de su plantel para la siguiente temporada en la que podrían reeditar una delantera con pasado en la Selección. “Podrías decirnos algo de tus invitados sorpresa”, le planteó Ibai Llanos en medio de una conversación entre ambos y su interlocutor no esquivó la respuesta: “El único que me confirmó por ahora es el Pipa Higuaín”. El punta se retiró en 2022 con la camiseta del Inter de Miami de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y volverá a ponerse los cortos después de sus pasos por River, Real Madrid, Napoli, Chelsea, Milán y Juventus.

“No sabemos todavía la fecha, porque andará de vacaciones, pero va a jugar una jornada”, comentó el argentino, aunque aún no confirmó si compartirán la cancha: “No lo sé. Yo voy a estar allá, pero tengo cosas que hacer”.

La Kings League culminó la primera edición iniciada el 1 de enero, la cual estuvo compuesta de once jornadas que se disputaron cada fin de semana. Cada fecha tuvo seis encuentros repartidos entre esta docena de equipos. Los conjuntos contaron con siete futbolistas por lado en una cancha de sintético techada y se pudo ver de forma totalmente gratuita en cualquier parte del planeta en la plataforma Twitch a través del canal oficial de la competición.

Seguir leyendo: