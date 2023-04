“Cerca de divorciarse”: las razones por las cuales Lionel Messi está cada vez más lejos de renovar con el PSG

En foto del domingo 2 de abril del 2023, Lionel Messi controla el balón durante un encuentro de la liga francesa ante el Lyon. (AP Foto/Aurelien Morissard)

Todo parece indicar que Lionel Messi está jugando sus últimos partidos en el París Saint-Germain (PSG) y la información ya no proviene de los portales españoles que especulan con una posible vuelta al Barcelona, sino desde la propia prensa francesa. Un reciente artículo fue a fondo con el marco de las negociaciones entre el capitán de la selección argentina y el club de la capital, que le expuso sus condiciones al rosarino de 35 años. El panorama está más frío que nunca para una renovación del contrato que se vencerá el 30 de junio. De hecho, La Pulga ya está en condiciones de escuchar una oferta de otra entidad.

Te puede interesar: Barcelona confirmó contactos con el padre de Lionel Messi para su vuelta al club

“Lionel Messi y PSG, cerca de divorciarse”, titula un artículo del diario L’Equipe firmado por los periodistas Loïc Tanzi y José Barroso. En el análisis se desprenden los motivos que alejarían a las partes en un contexto con más contras que pro. Pese a ser líderes de La Ligue 1, los silbidos de los hinchas en la previa de la derrota 1-0 ante el Lyon fue otro de los matices negativos para poder continuar. Pero el tema es más profundo y hay razones económicas y políticas para comprender por qué el mejor jugador del planeta no seguiría en la institución.

Pese a que durante el Mundial Qatar 2022, Jorge Messi, padre del jugador, y el presidente del PSG, Nasser al-Khelaïfi, habían acordado de palabra la continuidad por una temporada más, sin tratar temas salariales u otros detalles, por esa época el foco del futbolista estaba en poder ganar la Copa del Mundo y una vez conseguido el gran objetivo las partes volvieron a juntarse. Aunque luego el tema cambió.

Uno de los puntos que empezó a complicar el asunto fue la “sombra del Barcelona”, como apunta el citado medio. Si bien aún no hubo una oferta concreta del club catalán para el regreso de Messi, voces oficiales se refirieron al tema. Desde el vicepresidente, Rafael Yuste, que sostuvo que “seguro que Messi ama al Barça y a la ciudad, así que esperamos encontrar las condiciones para retomar aquí su historia. Tenemos contacto con él”; al entrenador Xavi, ex compañero suyo: “Me gustaría que volviera. Es algo en lo que estamos trabajando, pero no depende solo de mí. Depende de la felicidad de Lionel y si quiere volver”.

Te puede interesar: Una leyenda del fútbol francés explotó contra el público del PSG por los silbidos a Messi: “Es vergonzoso, me gustaría que vuelva al Barcelona”

Los popes del equipo culé aún no le hicieron una propuesta debido al riesgo de una posible sanción por el escándalo del caso de Enrique Negreira, el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) durante 25 años, que habría recibido de la institución blaugrana más USD 7,5 millones durante 17 años a cambio de la “presunta misión de garantizar la neutralidad del arbitraje y no perjudicar al club”.

Obligados por el fair play financiero de la UEFA a bajar la masa salarial, los dirigentes del PSG ya no quieren vivir una ventana de fichajes como la del pasado verano, en la que tuvieron que recurrir a vías menos costosas, y menos la del último mercado de pases en el que no contrataron a nadie. “Necesitamos encontrar formas de reducir la nómina general por dos razones”, afirmó una fuente del club. Esos motivos son “tener más libertad en el mercado de fichajes. No nos vamos a mentir, Messi aporta dinero al club, pero es la línea salarial la que hay que rebajar”, afirma el artículo, que aporta cuánto sería la reducción que le habrían planteado al argentino: “Una cuarta parte de su remuneración actual”.

El otro motivo pasa por una carta que Messi tiene sobre la mesa pese a no haber recibido ninguna otra propuesta formal, más allá de los casos que trascendieron como el Inter de Miami y los equipos sauditas, Al Hilal y Al Ittihad. Es que Leo “espera garantías en la elección del entrenador (Christophe Galtier no seguiría en el cargo) y en los jugadores que apunta el club para el próximo verano. Lo que PSG todavía no ha podido asegurarle”, según indica L’Equipe.

Te puede interesar: Filtraron todos los salarios de la Ligue 1: Mbappé gana casi el doble que Messi y Neymar

El clima de que tienen parte de los hinchas con Messi se hace sentir. Hay decepción porque esperaban que el argentino los llevara a ganar su primera Champions League, pero “el profundo rencor de muchos seguidores parece haber llegado hasta el Al-Khelaïfi. La dirección parisina no es ajena a esto y podría pesar en la recta final. Dicho de otro modo, el PSG no está hoy dispuesto a hacer todo lo posible por quedarse con La Pulga: si las dos partes continuaran su aventura juntas, aunque no sea en absoluto la tónica hasta la fecha, será en las condiciones del club. Salvo que hoy nadie parece dispuesto a dar un paso hacia el otro”.

Luego de 17 años desde su debut profesional en el Barcelona, Messi dejó el club español que no le renovó el contrato a mediados de 2021 aludiendo temas económicos. Quedó como jugador libre y llegó al PSG, en el que ganó La Ligue 1 en el ejercicio 2021/2022. En dos temporadas y más allá de tener otros jugadores de fuste como Kylian Mbappé, Neymar, Marco Verratti, Marquinhos, Achraf Hakimi o Sergio Ramos, no pudieron conseguir el principal objetivo que era la Champions League.

Seguir leyendo: