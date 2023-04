Una leyenda del fútbol francés explotó contra el público del PSG por los silbidos a Messi: “Es vergonzoso, me gustaría que vuelva al Barcelona”

El argentino le dio una gran asistencia a Mbappé ante Lyon, pero Kiki no logró convertir (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El PSG perdió su segundo partido consecutivo por la Ligue 1 y el público expresó su bronca desde antes del encuentro. Una vez más, los aficionados le dedicaron silbidos a Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina y ganador del último premio The Best, a quien tomaron como blanco para descargar su descontento. Al finalizar el 0-1 ante el Olympique de Lyon, el delantero, de 35 años, optó por marcharse directo al vestuario sin saludar a los ultras, tal como había ocurrido en el tropiezo frente al Rennes.

En ese contexto incómodo mientras negocia su futuro (los parisinos le ofrecieron otro año de contrato, pero no existe acuerdo y el jugador quiere conocer cuál es el proyecto de la institución), el Barcelona inició el coqueteo para repatriarlo.

Tras escuchar las manifestaciones de repudio al atacante, que ofrece muy interesantes números en sus dos temporadas en el elenco galo (29 goles y 31 asistencias en 66 partidos), una leyenda del fútbol francés, que supo ser compañero de la Pulga durante tres temporadas, expresó su disgusto.

“Es vergonzoso escuchar los silbidos de los hinchas. Los silbidos no ayudan. Estamos hablando del mejor jugador del mundo, ¿vale?”, dijo Thierry Henry. “En Argentina es el jefe. Ya ves cómo lo miran los compañeros. Podrían morir por él. Cuando Messi siente eso, no se lo puede enfrentar. En París es diferente”, añadió.

“Me gustaría, es un deseo, verle acabar su carrera en el Barça. No sé lo que va a hacer. No digo que se vaya del PSG o que no se vaya. Estoy feliz de verlo en el Campeonato de Francia”, se anticipó a posibles críticas por sus dichos. Pero sostuvo su postura.

“Por el amor al fútbol, por lo que ha hecho por este club, debería acabar en el Barcelona. No se fue como debería haberse ido. Es algo que se me atasca en la garganta, y pienso en él también”, concluyó. Sus declaraciones llegan horas después de que Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del conjunto catalán, aceptara que “estamos en contacto con Messi y nos encantaría que volviese”. Y el Kun Agüero, amigo del rosarino y ex jugador culé, lo respaldó. “Parece que ese día, que se armó todo el quilombo, empezaron a arrimarse un poquito más”, dijo el ex delantero durante una transmisión en vivo junto al streamer español Ibai Llanos. “Ese día fue clave”, sumó en referencia a la jornada de las declaraciones de Yuste.

Christophe Galtier, orientador del PSG, también puso el cuerpo ante las manifestaciones de repudio a Messi. “Da todo lo que tiene y es un jugador decisivo. Él no puede con todo. Me parece que los silbidos no son acordes”, martilló.

